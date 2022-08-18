Мужчина оказал сопротивление при задержании Фото: скриншот из видео

36-летний пьяный житель Владивостока утренним рейсом вылетел в Хабаровск. Однако полет не был спокойным и обычным. Пассажир бизнес-класса устроил целый спектакль на борту, да так, что его пришлось удерживать силой. Мужчина цеплял рядом сидящих пассажиров за одежду, постоянно возмущался и громко ругался матом.

- Экипаж самолета сообщил об инциденте в воздухе и запросил выслать наряд полиции после его посадки, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Члены экипажа всеми доступными способами пытались успокоить дебошира, чтобы он не создавал неудобств другим пассажирам и не угрожал безопасности полета. Дошло до того, что пьяный мужчина сильно толкнул хрупкую бортпроводницу. Конфликт обострился до того, что стюардессы обратились за помощью к более крепким пассажирам. Только благодаря усилиям нескольких людей мужчину сумели пристегнуть ремнями безопасности к креслу. А один пассажир удерживал неадекватного хулигана вплоть до прилета самолета в хабаровский аэропорт.

Сотрудники транспортной полиции, попав на борт после приземления, также встретили сопротивление со стороны пьяного мужчины. Он отказывался куда-либо ехать с правоохранителями. По итогу нетрезвого гражданина доставили в отдел полиции, но и там житель Владивостока продолжил буйное поведение. Раздевшись, он пытался пробить прочное стекло камеры. Разумеется, оно не выдержало попытки задержанного сломать все вокруг.

- Дебошир отказался от проведения медицинского освидетельствования. И на любой вопрос ссылался на 51-ю статью Конституции РФ. Сотрудниками полиции был составлен протокол за употребление психотропных веществ, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Мироненко, руководитель пресс-службы транспортной полиции Хабаровска.

Кроме того, стало известно о возбуждении уголовного дела по статье за хулиганство. Теперь неблагополучному пассажиру может грозить до пяти лет лишения свободы. Его отпустили под обязательство о явке.

Напомним, авиадебошира задержали 16 августа после посадки рейса SU5600, совершавшего рейс из Владивостока в Хабаровск. Из-за этого инцидента попутчикам пришлось около получаса ждать возможности покинуть борт.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

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