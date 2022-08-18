Страшную картину увидели проезжающие мимо грибники Фото: Telegram/@khv_news Фото: Социальные сети

Чудовищную картину увидели грибники недалеко от войсковой части в Князе-Волконском. На обочине трассы стояла белая машина, из которой торчала голова собаки. Животное не могло убрать голову назад, его шею придавило, а на крыло автомобиля стекали струи крови. Они капали на асфальт и превращались в лужу. Собака повредила себе глотку, но никак не могла облегчить свои страдания.

- Хозяин оставил питомца в машине, совсем немного приоткрыв окно. Было очень жарко, поэтому животное просунуло голову наружу. Обратно собака уже не смогла залезть и оказалась зажатой стеклом, - рассказали очевидцы событий.

Грибники сказали, что собака не подпускала их к себе. Она была напугана, страдала и корчилась от боли. Туристы стали сигналить из своей машины и кричать в сторону леса. Так они пытались привлечь внимание хозяина питомца, но из чащи никто не вышел.

Хозяина не было очень долго Фото: Telegram/@khv_news Фото: Социальные сети

В этот день на улице было солнечно и жарко. В такую погоду в машине наступает настоящее пекло. Неудивительно, что животному было нечем дышать в салоне. Хозяина питомца до сих пор не нашли, его личность остается неизвестной.

- Такой случай будет квалифицироваться как жестокое обращение с животными. Виновному может грозить до трех лет лишения свободы, - рассказал «КП» - Хабаровск» Алексей Слепцов, адвокат.

Похожий случай произошел в ЕАО. Тогда виновник получил один год и два месяца колонии. Мужчина жестоко избил свою собаку породы хаски тяпкой, оставив животное инвалидом. Свой поступок он объяснил тем, что хотел проучить пса за неправильное, на его взгляд, поведение.

Грибники уехали, не дождавшись хозяина. Заявлений в органы правопорядка пока никто не писал. «КП» – Хабаровск» следит за ситуацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Живодер из ЕАО жестоко избил собаку тяпкой ради перевоспитания

Теперь агрессивному «учителю» грозит серьезный срок (подробнее)

Оставил собаку инвалидом: живодер из ЕАО, жестоко избивший собаку тяпкой, отправится на нары

В ЕАО осудили мужчину за избиение своей собаки (подробнее)