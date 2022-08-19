Новая волна коронавируса стремительно накрывает российские регионы Фото: Олег ЗОЛОТО

Новая волна коронавируса стремительно накрывает российские регионы. Хабаровский край не является исключением. С начала августа в больницах субъекта разворачиваются новые койки для пациентов, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме.

В региональном минздраве предупреждают: защититься от этого заболевания можно. Важно соблюдать простые правила гигиены и своевременно поставить прививку от инфекции.

- В регионе на остатках находится свыше 48 тысяч доз вакцины, также имеется вакцина для подростков «Спутник М». С марта текущего года «Спутник лайт» приравняли к первому компоненту «ГамКовидВак» («Спутника V»), который рекомендован Минздравом России для ревакцинации. Пациентам пожилого возраста и имеющим хронические заболевания эпидемиологи рекомендуют проходить полный курс ревакцинации с интервалом в 21 день. При таких условиях организм вырабатывает устойчивый иммунитет к вирусу, - рассказал заместитель министра здравоохранения Хабаровского края Алексей Веселов.

Отметим, что российский Минздрав добавил два новых препарата в рекомендации по лечению COVID-19. Это «Ингавирин» и «Миробивир».

Где поставить прививку от коронавируса в Хабаровском крае?

МЕСТА, АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПРИВИВОЧНЫХ ПУНКТОВ

1. Городская больница имени Войно-Ясенецкого (городская больница №10):

- филиал на улице Тихоокеанской, 213. Телефон 78-41-00;

- филиал на улице Бондаря, 4;

- филиал в квартале Строитель, 1А.

2. Городская поликлиника №7:

- филиал на улице ДОС, 42А. Телефон: 23-62-27.

3. Городская поликлиника №16:

- филиал на улице Королева, 12. Телефон: 36-07-88;

- филиал на улице Ленина, 21, помещение I.

4. Городская поликлиника №5:

- филиал на улице Тихоокеанской, 85.

5. Городская поликлиника №8:

- филиал на улице Воровского, 12.

6. Клинико-диагностический центр:

- филиал на улице Карла-Маркса, 109.

7. Консультативно-диагностический центр:

- филиал на улице Запарина, 83.

8. Краевая клиническая больница №1 имени С. И. Сергеева:

- филиал на улице Краснодарской, 9.

9. Городская поликлиника №11:

- филиал на улице Суворова, 38;

- филиал на улице Краснореченской, 107А.

10. Городская поликлиника №15:

- филиал на улице Ульяновской, 156.

11. Городская клиническая поликлиника №3:

- филиал на улице Дикопольцева, 34;

- поликлиническое отделение на улице Ленинградской, 27.

12. Клиническая больница «РЖД-Медицина»:

- филиал на станции Хабаровск-2, поликлиника №2 на улице Школьной, 32А;

- филиал на улице Воронежской, 49;

- фельдшерский здравпункт эксплуатационного локомотивного депо Хабаровск-2 на проспекте 60-летия Октября.

13. ФУКЗ МСЧ-27 ФСИН России:

- филиал на улице Знаменщикова, 6.

14. Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства России:

- филиал на Ладожском переулке, 6.

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ В ХАБАРОВСКЕ

1. «Уголок здоровья» в ТРК «Броско Молл». Улица Пионерская, 2В.

Режим работы: ежедневно с 12:00 до 16:00.

Пункт работает без предварительной записи. При себе иметь: паспорт, маску и полис ОМС при наличии.

2. «Уголок здоровья» в «Сбербанке». Улица Пушкина, 54.

Режим работы:

Понедельник - пятница: с 8:00 до 20:00.

Суббота: с 9:00 до 14:00.

Воскресенье - выходной.

Желательна предварительная запись по телефону: 75-75-60. При себе иметь: паспорт, маску и полис ОМС при наличии.

3. Железнодорожный вокзал Хабаровска. Улица Ленинградская, 58. Вход с первой платформы в медицинский кабинет.

Режим работы: ежедневно, круглосуточно.

Пункт работает без предварительной записи. При себе иметь: паспорт, маску, полис ОМС, СНИЛС.

4. Опорный пункт вакцинации студентов, Карла Маркса, 60, 2-й этаж, 220 кабинет.

5. Клиника «Эксперт», ул. Промышленная, 20Б.

Режим работы: ежедневно с 7:00 до 23:00.

6. ТЦ «ЭВР», ул. Суворова, 51 (от центрального входа налево, вход через магазин).

Режим работы:

Вторник - воскресенье: с 11:00 до 19:00.

Понедельник - выходной.

МОБИЛЬНЫЕ ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ:

Городская больница имени М. И. Шевчук, пункт в приемном покое, ул. Культурная, д. 5.

Пункт работает круглосуточно без предварительной записи. При себе иметь: паспорт, маску, полис ОМС, СНИЛС.

Городская больница №7, пункт в приемном покое хирургического отделения, ул. Димитрова, 4.

Пункт работает круглосуточно без предварительной записи. При себе иметь: паспорт, маску, полис ОМС, СНИЛС.

ПАМЯТКА

Вакцинацию следует проходить людям, у которых на день постановки прививки нет проблем со здоровьем, таких как простуда, повышенное артериальное давление или повышенная температура тела.

За 24 часа до постановки вакцины запрещается употреблять алкоголь, так как он ослабляет защитные функции организма.

Главным противопоказанием к вакцинации является беременность. Также стоит проконсультироваться предварительно со специалистами тем людям, у которых есть серьезные хронические заболевания, такие как сахарный диабет, онкология, сердечная недостаточность и прочие.

При обращении в пункт вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис и СНИЛС. Если у вас уже есть прививочный сертификат, то возьмите и его. А если ранее вы не ставили прививку, то тогда вам выдадут книжечку на месте.