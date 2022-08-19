Следующий матч команды пройдет 20 августа Фото: пресс-служба ХК "Амур"

Обе команды уже встречались в рамках предсезонной подготовки и вновь решили скрестить клюшки, чтобы выяснить, кто тренировался усерднее. На этот раз встреча прошла на льду арены «Лужники». Это старый спортивный комплекс, и по хоккейным меркам на льду действительно жарко. Игроки быстрее изматываются, так что ждать красивого комбинационного хоккея не приходилось.

Первый период начался с вязкой игры в средней зоне. Вратари вступали в игру только для остановки забросов по борту. Первые выстрелы в створ пришли только с первыми удалениями. До конца периода судьи отправляли «полировать лавку» только хабаровчан.

«Тигры» трижды давали возможность игрокам «Спартака» тренировать наработки в большинстве. Дмитрий Лозебников справился со всеми бросками соперника, а их было 11 за 20 минут игры.

Нападение «Амура», в свою очередь, атаковало редко, но количество переросло в качество прямо перед перерывом. Слепец и Алексеев убежали в контратаку и разыграли комбинацию «до верного». Пусть и последнее слово было за защитником «Спартака», который срезал шайбу в свои ворота. Тем не менее Андрей Алексеев принимал поздравления с заброшенной шайбой.

Взяв передышку, игроки обеих команд устроили забивной второй период. Ведь это именно то, что любят болельщики - открытый атакующий хоккей. Заигравшись в большинстве, «тигры» умудрились пропустить две опасные контратаки. Одна из них закончилась результативным выходом два в одного. Результативный балл на свой счет записал «спартаковец» Хохлачев.

«Амур» этого просто так не оставил. Набравшись спортивной наглости, за три минуты шайба побывала за спиной голкипера «Спартака». Отличиться удалось Грецкому и Антипову. Под занавес периода Александр Шаров умудрился подхватить шайбу в средней зоне, включить ноги, и вот он уже вышел один на один с вратарем. По неизвестной причине Красиков решил сыграть эффектно. Он далеко выкатился из ворот, нырнул в ноги Шарову и получил удар коленом в голову. Совсем необязательное действие в предсезонной игре. Московского вратаря пришлось увозить со льда на носилках.

Судьи отреагировали молниеносно. «Амур» получил право на реализацию буллита за срыв атаки, который без труда реализовал Иван Николишин.

В заключительном отрезке «Спартак» постарался вернуть интригу. Квартальнов вылез на пятак ворот хабаровчан и в ближнем бою успешно переиграл Лозебникова. Последний рубеж обороны «Амура» выдержал натиск красно-белых и позволил отпраздновать победу в матче.

«Амур» побеждает со счетом 4:3. Следующий матч подопечные Вадима Епанчинцева проведут 20 августа против подмосковного «Витязя».