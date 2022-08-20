Уничтожали все на своем пути: пьяные жители Магадана совершили дикий поступок и попали на видео

Молодые люди зачем-то начали разбивать кашпо, скамейки и уничтожать цветы Фото: Скриншот с видео

В Магадане компания парней разгромила обновленный сквер 60 лет Магадану. 17 августа молодые люди зачем-то начали разбивать кашпо, скамейки и уничтожать цветы. Поступок парней попал на камеры видеонаблюдения, и после резонанса, хулиганы сами пришли в полицию.

ПОГРОМ

Судя по видео, пьяные магаданцы гуляли по скверу и по какой-то только им ведомой причине начали скидывать вазоны и кашпо с цветами на пол. Парней не остановили ни камеры, ни вероятность привлечения к ответственности. Под одобрительные возгласы друзей, они продолжили опрокидывать мусорки, вазоны, кашпо, уничтожать цветы и зачем-то повредили скамейку.

- Растения полностью уничтожены, переломаны. Эти цветы выхаживали из семечек с февраля, сначала в теплицах, затем на улицах Магадана. Мы старались, хотели, чтобы было красиво. Теплый июль способствовал пышному цветению, и они могли еще долго радовать горожан. К сожалению, заменить их другими растениями, которые были в ансамбле с существующими мы не можем. В этом сезоне мы уже высадили весь запас похожих цветов. Конечно жалко, непонятно, что движет этими людьми, - рассказали в пресс-службе Комбината зеленого хозяйства.

СДАЕМСЯ

Погром за парнями убрали, за поиски хулиганов взялась полиция. Спустя два дня парни сами пришли в правоохранительные органы, понимая, что их скоро найдут. Действующие лица - двое 18-летних магаданцев, которые не смогли внятно объяснить причину своих действий. Лишь сказали: «Сдаемся, потому что не хотим проблем и совесть [замучила]».

- Молодые люди раскаиваются в содеянном, полностью признают вину, извиняются перед горожанами за свое поведение и готовы возместить материальный ущерб. В настоящее время участковыми проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Магаданской области.

Магаданцам может грозить ответственность по уголовной статье «Вандализм». Максимальное наказание - до трех лет колонии. Но, вероятно, парни возместят ущерб и отделаются «административкой» за порчу имущества.