90% тела в ожогах: дальнобойщика при смерти нашли у электропровода

В Хабаровском крае дальнобойщик серьезно пострадал во время ремонта фуры. Фото: 27dps_lazo

В Хабаровском крае дальнобойщик серьезно пострадал во время ремонта фуры. Мужчина забрался на нее и получил удар током. У водителя диагностирован 90%-й ожог тела. Видео и фото с места происшествия появились в Сети, профильные ведомства подключились к расследованию произошедшего.

Случилось все 4 сентября в поселке Хор в районе имени Лазо. Судя по опубликованным в Сети материалам, мужчина забрался на фуру, но зацепил электрический провод. Машину окутало облако дыма, на место ЧП выезжали пожарные.

Информацию о пострадавшем сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Хабаровского края Юлия Тагнер.

- Мужчина был доставлен в краевую больницу №2, его состояние оценивается как тяжелое. Пациент находится в реанимации.

Как стало известно, пострадавшему около сорока лет. Никаких прогнозов относительно его выздоровления врачи пока не делают.

По информации надзорных ведомств Хабаровского края, инцидент начали проверять, но говорить о каких-либо выводах пока преждевременно.

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