Точь-в-точь как на гербе: белогрудый мишка попал в объективы камер

Нет ничего приятнее, чем почесать спинку о кору дерева. Фото: стоп-кадр видео

Нет ничего приятнее, чем почесать спинку о кору дерева. По крайней мере, для медведей. Гималайский мишка с удовольствием занимался этим перед камерой фотоловушки в лесоохотхозяйстве «Дурминское».

На видео, сделанном директором лесоохотхозяйства Александром Баталовым, хищник нежится возле ствола дерева и чешет спинку. Кстати, белогрудый мишка является символом Хабаровского края и изображен на гербе региона.

К слову, за последнее время в объектив камер Александра попали самые разнообразные обитатели леса: изюбри, косули и, конечно же, амурские тигры - самые ценные и редкие обитатели дальневосточной тайги.

СПРАВКА «КП»

Гималайский медведь известен также как белогрудый или уссурийский медведь.

По величине он почти вдвое меньше бурого и отличается от него более стройным телосложением, тонкой остроносой мордой, большими округлыми ушами. Самцы этого вида 150-170 сантиметров длиной, весят 120-140 килограммов. Самки заметно мельче.

Мех короткий, блестящий, шелковистый; обычно черный, но встречаются особи буроватого или рыжеватого цвета. На груди всегда есть белое, иногда с желтоватым оттенком пятно в форме буквы V.

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