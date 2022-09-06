ВЭФ-2022: что Хабаровский край планирует сделать для развития региона

Губернатор готовится работать над модернизацией экономической и социальной сфер региона. Фото: https://t.me/Degtyarev_Info

Сегодня во Владивостоке стартует VII Восточный экономический форум. Масштабное событие, которое примет на своей площадке более 60 стран, продлится до 9 сентября, и это время Хабаровский край намеревается провести максимально продуктивно, работая над развитием промышленного и инвестиционного потенциала региона.

Для достижения этой цели губернатору Хабаровского края Михаилу Дегтяреву предстоит провести множество переговоров, многие из которых должны закончиться подписанными соглашениями. Такого рода мероприятия, как ПМЭФ и ВЭФ, открывают перед регионами возможность привлечь десятки миллиардов рублей инвестиций. Именно поэтому в период работы Михаила Дегтярева подготовке к международным форумам уделяется по-настоящему большое внимание. И речь идет, прежде всего, о том огромном пласте работы с документами, проектами, экономическими условиями, который необходимо проделать перед подписанием практически любого соглашения.

Уже в первый день форума глава региона присоединится к работе одной из ключевых площадок всего мероприятия - сессии «БАМ и Транссиб: как построить быстрее?», где главной темой обсуждения станет возможность модернизации транспортных коридоров с последующим увеличением их пропускной способности.

Повышение качества жизни в экономической и социальной сферах края также является одной из основных причин нахождения губернатора во Владивостоке. Так, в планах соглашения о сотрудничестве с банком ВТБ (ПАО), АО «Почта Банк», Корпорацией МСП, АО «ДОМ.РФ», а также сессии с компаниями, способными оказать содействие в создании в регионе транспортной инфраструктуры. Кроме того, на повестке встречи с послами из Индии и КНДР.

ВЭФ-2022 представляет собой событие международного уровня, поэтому логично, что форум не обойдет вниманием и президент России Владимир Путин, чье присутствие ожидается в ходе пленарного заседания 7 сентября. Именно его слова о том, что однополярная модель мира изжила себя, и станут лейтмотивом деловой программы всего форума, в течение которого участники займутся поиском пути к многополярному миру. Поэтому большинство панельных сессий и круглых столов будут посвящены обсуждению того, какой вклад в развитие Азиатско-Тихоокеанского региона, как одного из основных центров формирования новых экономических и политических сил, может внести Дальний Восток.

Тем не менее некоторые площадки ВЭФ сосредоточатся на локальных вопросах, затрагивающих дела конкретного региона. С помощью более чем 20 сессий на обсуждение поднимут вопросы устойчивости региональных бюджетов, развития авиационной доступности и формирования образа Дальнего Востока для людей, инвесторов и туристов.