Толпой на одного: групповое избиение посетителя кафе в Магадане попало на видео

Разнимать участников бросилась девушка Фото: скриншот из видео

В Магадане в кафе «У Натика» банда парней напала на одного из посетителей. Олег (имя изменено - прим. ред.) едва успел зайти в заведение, как получил удар в лицо. Групповое избиение попало на камеры видеонаблюдения, а затем разлетелось по соцсетям. Кадрами заинтересовались правоохранительные органы.

МАССОВАЯ ДРАКА В МАГАДАНЕ

Нападение на парня случилось 4 сентября около 4:30 утра в кафе «У Натика». Судя по кадрам, опубликованным Telegram-каналом Nemagadan, Олег в спортивном костюме заходит в заведение. На входе магаданец остановился и через несколько секунд получил удар кулаком в лицо от другого разъяренного посетителя.

Нападающего пыталась успокоить девушка, но агрессивный парень лишь ее оттолкнул. Олег в это время держался за лицо, а затем снова подошел ближе к оппоненту, обидчик пнул парня ногой в живот. Следом к Олегу сзади подбежал другой посетитель в белой футболке и ударил его по затылку.

На избитого магаданца двинулась «стенка» из разъяренных парней. Олега повалили на пол, били нещадно: по голове, по телу, ногами и руками. Разнять посетителей пытались девушки, несколько парней стояли рядом и предпочли не вмешиваться в происходящее. За что, кстати, получили порцию критики со стороны пользователей соцсетей.

- Меня больше поражает - почему все стоят и смотрят? Неужели нельзя разнять, оттащить? - пишут возмущенные люди.

- Мало того, что за такие драки можно легко и в колонию загреметь, а уж бить со спины вообще фу.

- Сколько можно бить всех толпой, да и так жестко. Надо было сразу полицию вызывать.

ОФИЦИАЛЬНО

Чем закончилось групповое избиение - достоверно неизвестно. Предварительно участники драки разошлись. Жизни пострадавшего парня, по неподтвержденным данным, ничего не угрожает. По факту массовой драки проводится проверка.

- Информация зарегистрирована в установленном порядке в дежурной части ОМВД России по городу Магадану. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Магаданской области.

По словам местных жителей, в подобных заведениях в Магадане часто происходят драки. Кафе такого типа недорогие, работают допоздна и привлекают много молодежи, в том числе агрессивно настроенной.

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