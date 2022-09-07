Чаечный вопрос: морские птицы терроризируют жителей Колымы

Птицы продолжают размножаться и бесчинствовать Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В любом городе есть какие-либо острые проблемы. Жители одних жалуются на плохие дороги, другие недовольны экологией, третьим не мило обслуживание ЖКХ, а в Магадане проблема - чайки. И как только с ними ни боролись, птицы продолжают размножаться и бесчинствовать. Но власти придумали выход из ситуации.

Если помешать строить новые гнезда оказалось очень проблематичным, то можно лишить птиц кормовой базы. Потому в городе будет организован раздельный сбор мусора в закрытые контейнеры. Это будет одним из 22 проектов развития городской инфраструктуры, которые войдут в программу ВЭБ.РФ «Пять шагов для городов».

- Приморской город - это чайки, их огромное количество. Здесь встает вопрос о раздельном сборе мусора, о необходимости закрытых баков, - рассказал на сессии Восточного экономического форума глава Магадана Юрий Гришан.

Напомним, в очередной раз горожане начали бить тревогу из-за чаек еще в мае. Птицы в это время как раз должны были выводить потомство. Две тысячи чаек способны произвести на свет еще четыре тысячи птенцов. Как итог - пернатые устраивают жуткий галдеж и мусорят. Ранее орнитолог, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Института биопроблем Севера Лариса Зеленская предлагала просто ликвидировать гнезда.

- Надо убирать гнездовой материал - ветки, сено, прочий сор. И это будет обязательно работать. Сено нужно аккуратно убирать в мешок и выбрасывать. Чайки - умные птицы, и быстро поймут, что в этом месте гнездо вить нельзя, - рассказала орнитолог.

Но с таким подходом возникли проблемы, ведь тогда пришлось бы постоянно дежурить на всех городских крышах.

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