Магадан застроят современным жильем взамен обветшавших домов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жилищный вопрос - один из самых острых на Колыме. При том, что официально считается, будто в регионе очень много жилых площадей, на самом деле ситуация крайне сложная. Бараки и старенькие домишки давно обветшали. И сейчас власти прикладывают все усилия, чтобы возвести новое комфортное для жизни колымчан жилье.

Так, в столице региона подготовили около 30 площадок, на которых можно построить почти 15 тысяч квадратных метров жилья для расселения аварийных домов.

- На месте снесенных домов мы будем строить другие, современные дома, где люди хотели бы задержаться надолго и не выезжать из Магадана, - рассказал глава города Юрий Гришан. К слову, расселение начнется в ближайшее время. К концу года будет сдана многоэтажка на Колымской, а следом за ней подрядчик приступит к строительству еще одного объекта.

К слову, помимо аварийного жилья на новое будут заменены не только дома. Выводятся из эксплуатации и старые детские сады, а ребятня скоро пойдет в новые.

- Вот вам пример реновации: был старый детский сад постройки 1939 года, который спустя 80-90 лет уехал в новое современное здание. Из здания старого детского сада сделаем музей образования, - рассказал Гришан.

Отметим, что в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке было подписано соглашение о реализации мастер-плана Магадана на сумму 42 миллиардов рублей.

- Это соглашение о намерениях, в рамках которого нужно проработать механизмы финансирования таких объектов, как яхтенный порт, строительство жилья, а также дорог, канализации, ливневой канализации, теплоснабжения, - сообщил губернатор Сергей Носов.

Благодаря соглашению именно на Колыме впервые на Дальнем Востоке внедрят проект реализации стандарта комплексного развития на отдельной территории.

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