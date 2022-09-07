У танцовщицы множественные переломы, в том числе тройной перелом челюсти Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Благовещенске пришла в себя девушка, которая обнаженной выпала из окна четвертого этажа. Напомним, что ЧП случилось в ночь с 26 на 27 августа в центре города. Девушка выжила, но находилась без сознания и получила тяжелые травмы.

ГОЛАЯ ДЕВУШКА УПАЛА ИЗ ОКНА

События той ночи развивались загадочно: вот около 01:30 Диана вместе с молодым человеком зашла в лифт. Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, девушка была не в себе. Она, пошатываясь, вошла в кабину, затем села на пол, а после начала извиваться вокруг парня. На нужной остановке пассажиры вышли, что происходило дальше - неизвестно.

Через час Диана выпала из окна дома 95/1 по Пролетарской улице. Девушка была обнаженной. За происходящим наблюдал парень, который снял падение танцовщицы на камеру. Видимо, он включил камеру, когда стриптизерша стояла на карнизе. Молодой человек лишь успел сказать Диане: «Ты че делаешь?». В следующую секунду девушка уже лежала на асфальте. Живая.

СТРИПТИЗЕРША ИЗ БЛАГОВЕЩЕНСКА

Пострадавшая - местная танцовщица эротическо-развлекательного характера. Девушка этого не скрывала и гордо демонстрировала свои шикарные формы в соцсетях. Пикантные снимки срывали лайки и восторженные комментарии. По интернет-картинке невозможно понять причины произошедшего.

Знакомые танцовщицы тоже теряются в догадках. На условиях анонимности трое человек рассказали, что Диана - добрый, отзывчивый, хороший и милый человек. Но, по словам одного из знакомых, в декабре прошлого года девушка связалась не с той компанией и «стала испорченной». Однако признаков депрессии близкие танцовщицы не видели, и что стало причиной произошедшего - не знают.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Недавно Диана пришла в себя и впервые прокомментировала произошедшее. Точнее, девушка отказалась публично рассказывать о случившемся - после ЧП в ее сторону посыпалось много критики и оскорблений.

Так, одна из версий гласила, что стриптизерша выпала из окна клиента. Якобы девушка приехала к мужчине, но внезапно нагрянула его супруга. Информация своего подтверждения не нашла: знакомые Дианы рассказали, что упала она из окна своей квартиры. В полиции «КП» - Хабаровск» сообщили: «Девушка в момент ЧП была одна».

ПЕРЕЛОМЫ

Но Диана рассказала подписчикам о своем состоянии. Девушка сообщила, что, по словам врачей, получила не такие серьезные травмы, какие могла бы. У танцовщицы множественные переломы, в том числе тройной перелом челюсти. Голова не пострадала.

- Два бедра сломаны, но они совсем не болят. Болят руки, где много ушибов. И говорить я пока не могу, и дышать сама. В целом чувствую себя неплохо, но пока без сил. Конечно, я знаю, что восстановлюсь, уже было две операции, предстоит еще несколько, - написала Диана на страничке в соцсети.

По словам девушки, восстанавливаться ей придется около полугода. По факту ЧП полиция Приамурья проводит проверку.

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