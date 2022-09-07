В регионе мощный ветер роняет деревья, которые падают на машины. Фото: Telegram-канал @khv_news Фото: Социальные сети

Тайфун «Хиннамнор» в Хабаровском крае пока не принес серьезных разрушений, но уже заметно наследил. Из-за сильного ночного дождя некоторые улицы и дома в населенных пунктах ушли под воду, а пришедший 7 сентября штормовой ветер сносит все, что плохо держится. Даже школьникам разрешили остаться дома.

ТАЙФУН В ХАБАРОВСКЕ

В регионе мощный ветер роняет деревья, которые падают на машины, дороги, провода. Сотрудники МЧС в Хабаровске и Комсомольске помогают распиливать тополя и убирать их из дворов и с проезжих частей.

Из-за сильного дождя зафиксированы разливы малых рек и ручьев, которые топят низины. Дождевые воды забираются во дворы и частные дома. Например, на Софийской улице в Хабаровске затопило приусадебные участки. Из подтопленного дома эвакуировали женщину с двумя детьми и собаку.

- В Хабаровске на утро 7 сентября поступило около 30 заявок от населения. Пожарными и спасателями краевой аварийно-спасательной службы была организована работа по оказанию помощи жителям села Осиновая речка (Хабаровский район). По завершении осадков территории постепенно освобождаются от подтопления. При необходимости местными администрациями оказывается адресная помощь, - сообщила Екатерина Потворова, официальный представитель главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

ТАЙФУН В КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ

Сильные порывы ветра повредили линии электропередачи. В шести населенных пунктах региона были зафиксированы нарушения подачи электроэнергии. Локальные отключения были в Комсомольске и Хабаровске. Бригады электросетей устраняют аварии.

В течение дня обстановка может меняться - тайфун «Хиннамнор» в Хабаровском крае будет бушевать до конца дня 7 сентября. В следующие сутки тропический циклон переместится на север региона. Ожидаются дожди, местами сильные, и ветер до 25-30 метров в секунду.

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