Михаил Дегтярев: Дальневосточные дикоросы расширят фармацевтический ассортимент Индии

Стороны сошлись на том, что необходимо продолжать развивать торгово-экономическое взаимодействие Фото: Правительство Хабаровского края

Одним из секретов успеха в достижении необходимого результата часто является личная вовлеченность в переговорные процессы, а также готовность вести беседу, иногда обходя определенные формальности. К людям с такой способностью относится и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, который без каких-либо посредников и представителей общается с людьми бизнеса и представителями других стран.

На его умение выстраивать диалог можно положиться, если на кону стоит благополучие жителей Хабаровского края. Так, вслед за встречей губернатора с послом КНДР состоялась еще одна встреча международного масштаба. На этот раз перспективы двустороннего сотрудничества Михаил Дегтярев обсудил с послом Индии в России Паваном Капуром.

Стороны сразу начали разговор на хорошей ноте, напомнив, что взаимная торговля региона и Индии выросла более чем в 10 раз за последнее время. Цифры не могут не радовать, учитывая тот факт, что стремительному росту показателей не смогли препятствовать ни географическая удаленность партнеров, ни давление, оказываемое на страну в виде многочисленных санкций.

Сотрудничество является, несомненно, плодотворным, в частности, за счет работы Дальневосточного завода энергетического машиностроения, благодаря которому республика на протяжении десятилетий получает нагнетатели коксового газа для ряда индийских сталелитейных заводов.

Однако, по словам губернатора, достигнутый успех - это не предел, и необходимо развивать имеющееся торгово-экономическое взаимодействие.

- Совместно с инвесткомпанией «Фармсити» готовится к запуску проект по производству антисептиков на площадке ТОР «Хабаровск». Предлагаю рассмотреть возможность расширения видов фармацевтического производства, в том числе с использованием уникальных дальневосточных эндемиков-дикоросов: женьшеня, элеутерококка, аралии, лимонника, - заявил Михаил Дегтярев.

Кроме того, в ходе встречи прозвучала идея о создании в краевой столице Индийского центра, который поможет укреплению отношений с помощью культурных, образовательных и спортивных обменов.

Продвигая туристический бренд Хабаровского края, губернатор воспользовался возможностью и пригласил индийских партнеров посетить красоты региона.