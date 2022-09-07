Пришел на разборки и жестоко убил: житель Хабаровского края забил палкой и руками обидчика своих друзей

Эксперты насчитали на теле погибшего не менее 25 ударов. Тематическое фото Фото: Александр ГЛУЗ

«В состоянии алкогольного опьянения…», - часто говорится в криминальных сводках. Последствия зачастую ужасающие: украл, убил, избил. Уже на трезвую голову участники страшных событий даже не могут вспомнить, что стало их причиной. Подобная трагедия произошла в Амурске.

25 УДАРОВ

В апреле 34-летний Николай (имя изменено - прим. ред.) находился с друзьями в гостях. Алкоголя было выпито немало. Приятели Николая с кем-то ругались по телефону. Разговор был жаркий, о чем - уже не помнит никто. Ведомые подогретым спиртным чувством справедливости мужчины решили наказать якобы обидчика.

В дорогу снарядились Николай и один из друзей. Оппонент жил на Амурской улице, туда пьяные товарищи и направились. Открывший дверь мужчина явно не ждал гостей, началась ссора. Николай все же ворвался в квартиру, завязалась драка. Разъяренный амурчанин накинулся на хозяина жилища и зверски его избил руками, ногами и найденной на месте палкой.

Бил Николай настолько сильно, что оппонент скончался на месте от полученных травм. Эксперты насчитали на теле погибшего не менее 25 ударов. Уголовное дело, как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, заведено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

ОФИЦИАЛЬНО

- В ходе расследования собран достаточный объем доказательств, позволивших предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления: допрошены свидетели, получены результаты ряда судебных экспертиз, проведены осмотры и иные следственные и процессуальные действия. Вину в совершении инкриминируемого преступления мужчина признал. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Максимальное наказание по статье - до 15 лет колонии.