Покровитель из Амурзета: бывшего замначальника таможенного поста в ЕАО несколько лет набивал карман на взятках

Занимая высокий пост, мужчина помогал бизнесменам миновать осмотры и досмотры их товаров Фото: Анастасия Осипова

В ЕАО бывший замначальника Амурзетского таможенного поста несколько лет богател на взятках. Занимая высокий пост, мужчина помогал бизнесменам миновать осмотры и досмотры их товаров. Покровительство таможенника было оценено по достоинству.

ВЕРСИЯ СЛЕДСТВИЯ

Она говорит о том, что тогда еще заместитель главы поста начал брать взятки в январе 2019 года. Тогда к таможеннику пришел генеральный директор фирмы, занимающейся лесозаготовкой. Предложение было соблазнительным: «Мой товар беспрепятственно проходит таможенный контроль, я вам за это плачу». Таможенник согласился.

По май 2021-го замглавы поста помогал предпринимателю перевозить лесоматериалы в Китай без проведения таможенного осмотра и досмотра. За это за два с небольшим года мужчина получил более 1,5 миллиона рублей.

Но таможенник «наваривался» не только на лесопромышленнике. Был еще один бизнесмен, который заплатил «заму» за беспрепятственное проведение таможенного контроля импортируемых товаров. За покровительство и разглашение служебной информации мужчина получил 15 тысяч рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Один из предприимчивых бизнесменов вскоре предстанет перед судом за дачу взятки. Второй раскаялся, уголовное дело в его отношении прекращено. Экс-таможенника обвиняют по статьям «Получение взятки за совершение действий в пользу взяткодателя… в особо крупном размере» и «Получение взятки за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя…».

- Следователями проведено полное и всестороннее расследование уголовного дела, собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ).

Бывшему таможеннику грозит до 15 лет колонии.