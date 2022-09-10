«Комсомольская правда» - Хабаровск» объявляет фотоконкурс «Как я провел это лето» Фото: Елена ТЕРЯЕВА

«КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Как я провел это лето». Все, что вам нужно для участия в конкурсе, это выбрать понравившуюся летнюю фотографию и загрузить ее на наш сайт.

Вы отдыхали на море или в горах? А может быть наслаждались спокойным отдыхом в городе? Или вырастили за лето свой первый урожай? Все эти и многие другие кадры идеально подойдут для нашего фотоконкурса.

Конкурс проходит с 12 сентября по 12 октября 2022 года. За каждую фотографию можно проголосовать один раз в 24 часа. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Предварительные итоги и ход конкурса будут освещаться на всех площадках «КП» - Хабаровск»: на радио «Комсомольская правда» 88.3 FM, в газете «Комсомольская правда» - Хабаровск» и на сайте «КП» - Хабаровск».

Заявку для участия можно подать в специальной форме на сайте «КП» - Хабаровск» или отправить фото в WhatsApp радио «Комсомольская правда» по номеру 8 962-223-38-83.

В заявке на размещение необходимо указать:

- имя и фамилию участника

- город

- номер телефона*

Заявки, присланные без указания вышеперечисленных данных, к участию в конкурсе не допускаются.

*На сайте указан не будет.

Размещайте фото в специальной форме по ссылке, голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров. Обладатели первого, второго и третьего места получат призы от компании Laminaros - эксклюзивного дилера по реализации продукции Ламифарэн.