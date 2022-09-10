Откровенные фото и домашние задания: родители детей рассказали о двойной жизни школьной учительницы в Хабаровске

Родители подозревают учительницу в непристойных действиях Фото: @reporter.khv Фото: Социальные сети

Родители детей одной из школ Хабаровска обратились в местный паблик с новостью, выходящей за рамки приличия. По сообщению человека, пожелавшего скрыть свою личность, учительница публикует непристойные фото в своей соцсети. На снимках видно полуобнаженное тело девушки, которая, якобы, преподает китайский язык детям.

- К администрации обращались по поводу антинравственного поведения педагога и аморального примера для детей. Реакции ноль. Что это за бордель в стенах детского учреждения? – говорится в сообщении.

Родители возмущены непристойным поведением учительницы Фото: @reporter.khv Фото: Социальные сети

В аккаунте девушка публикует фото и видео, где она без стеснений показывает свою фигуру и отточенные формы. В комментариях под новостью пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что вне школы учитель может делать что угодно. Главное, чтобы дети получали необходимые знание, а педагог хорошо выполнял свою работу:

- Это ее решение, что ей выкладывать, и как делать.

- А что не так с ее поведением? Это просто фотки, причем красивые.

- Если профиль закрыт - это ее личное дело. Если открыт, то это аморальное поведение преподавателя, которое приведет к негативным последствиям.

Другие пользователи считают, что такое поведение – позор для преподавателя.

- Речь о том, кто такие педагоги. Вы видите тут интеллект? Культуру? Нравственность? Тут похабщина. И это стыд.

- Учительницу нужно убрать от детей, поведение ее аморально. Достойная девушка и женщина не будет выкладывать свои голые части тела, тем более учитель, пример для подражания. Я бы написала на месте родителей школы коллективу жалобу в министерство образования.

Девушка выставляет откровенные снимки в соцсетях Фото: @reporter.khv Фото: Социальные сети

Хотя аккаунт девушки закрыт для других пользователей и нет подтверждения тому, что это действительно педагог, остается вероятность, что кто-то из учеников сможет увидеть откровенные снимки. Это, в свою очередь, способно привести к формированию искаженного понятия о «правильном и неправильном» у детей.

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