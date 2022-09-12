Денис Кузьменко: Выборы в Хабаровском крае состоялись

Председатель избирательной комиссии Денис Кузьменко Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

В Хабаровском крае, как и во многих регионах страны, выходные были посвящены региональным выборам разных уровней. 10 и 11 сентября жители могли отдать голос за своего кандидата на должность глав районов, поселений и избирательных округов краевой столицы.

Сегодня на избирательных участках уже подведены итоги, о которых в ходе пресс-конференции доложил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

В общей сложности за два дня выборов на территории края проголосовали 42 672 избирателя.

- Были избраны 23 главы поселенческого и районного уровня, а также 676 депутатов по краю. Масштабных избирательных кампаний на территории края не проводилось, но выборы проходили в единый день голосования, поэтому к ним было привлечено большое внимание. По отдельным районам явка превысила 50 процентов, - рассказал Денис Кузьменко.

Что касается чистоты выборов, то, по словам председателя, в избирательную комиссию не поступило ни одной жалобы. Контроль осуществлялся по обращениям на горячую телефонную линию, обращениям в письменном виде и по информации, транслируемой в СМИ, однако значимых нарушений зафиксировано не было.

Итоги двухдневного голосования сложились следующим образом:

Депутат краевого парламента по одномандатному избирательному округу №16 - Вадим Гаруленко (Единая Россия).

Депутат краевого парламента по одномандатному избирательному округу №17 - Максим Косенко (ЛДПР).

Также прошли довыборы депутатов в городскую думу по двум избирательным округам:

Депутат по избирательному округу №30 - Андрей Белоглазов (Единая Россия).

Депутат по избирательному округу №31 - Иван Рыбин (ЛДПР).

Имена своих новых глав узнали два муниципальных района:

Глава Тугуро-Чумиканского района - Изабелла Осипова, которая сохранила должность, являясь действующей главой района.

Глава Ванинского района - Сергей Нагорняк (Единая Россия).

Окончательные итоги по краевым выборам станут известны 14 сентября. Дальше у кандидатов будет время, чтобы исполнить требования законодательства, в числе которых - заявление об отсутствии ограничений, после чего в течение недели будет принято решение о регистрации действующих глав.

Результаты голосования в Хабаровском крае показывают спокойное состояние общества и наличие политического консенсуса в регионе. По итогам выборов представительство в местных и краевых органах власти обеспечили себе как ЛДПР, так и ЕР. В регионе сформировалась уникальная конфигурация, когда партия власти, ЛДПР, сохраняя лидирующие позиции не подавляет под себя все политическое пространство, позволяя реализовать свой потенциал и представителям других политических сил.