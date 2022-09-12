Владимир Путин: Всероссийская экологическая организация привлечет еще больше людей к проблемам защиты природы

Владимир Путин с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» Фото: Правительство Хабаровского края

После Восточного экономического форума Дальний Восток продолжает оставаться в зоне самого пристального внимания со стороны президента России Владимира Путина. Так, глава государства не торопится покидать субъект и совершил рабочую поездку на Камчатку, где встретился с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

Форум собрал 450 экологов со всех уголков России. Форумчане рассказали, как продуктивно прошла их неделя, после чего у всех была возможность задать президенту волнующие вопросы по экологической повестке.

Отдельной темой стала вовлеченность бизнеса в заботу об окружающей среде. Президент отметил, что ответственность производителей за утилизацию отходов необходимо взять на серьезный контроль.

- Правовая база будет укрепляться. Смысл принятых решений заключается в том, что соответствующий производитель либо сам должен утилизировать отходы своего производства, либо заплатить налоги для того, чтобы это сделало государство. Создан государственный «Экологический оператор», который занимается, в том числе, и этим. Мы, безусловно, будем расширять эту работу, - заявил Владимир Путин.

Положительно высказался президент и о предложенной идее создания Всероссийской экологической организации, которая прозвучала среди участников форума. Владимир Путин пообещал активное содействие.

- Сам факт наличия такого движения в рамках большой общественной организации мог бы заражать всех других участников процесса теми проблемами, над которыми вы работали, и о которых вы рассказали. Давайте подумаем, как это можно сделать. Мы не забудем об этом, я не забуду, постараюсь тоже вместе с вами продвигать эту идею.

Участники экологического форума рассказали о набирающем обороты движении общественных инспекторов в экологической сфере. Блюстители порядка, следящие за случаями браконьерства и загрязнением окружающей среды, по мнению президента, должны иметь больше полномочий.

- На законодательном уровне уже принято соответствующее решение о расширении полномочий общественных организаций и общественных инспекторов, в том числе и в сфере экологии. Важно, чтобы соответствующим образом сложилась так называемая правоприменительная практика. Это важное направление деятельности для общества и для государства вовлечет еще больше граждан в защиту природы.

В завершение президент ознакомился с деятельностью международного центра репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород «Камчатка», призванного решить проблему исчезновения белых кречетов, которое может грозить из-за браконьерского отлова.