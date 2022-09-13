Врезала ребенку трубой: пьяная женщина влезла в семейную драму подруги и избила 15-летнего мальчика в Хабаровском крае

Женщина схватила металлическую трубу и ударила мальчика по плечу Фото: Иван ВИСЛОВ

Обостренное чувство справедливости, подогретое спиртным, может довести до уголовного дела. Об этом на собственном примере узнала Мария (имя изменено - прим. ред.) из Вяземского района. Женщина так сильно хотела помочь подруге, что ударила ребенка.

ДРАМА

Подружки собрались за стаканчиком спиртного и начали сплетничать, да изливать души. Одна оказалась в неприятной ситуации: к ней заявился бывший муж и начал грубить ей и ее ребенку. Мария по ходу истории закипала все больше и больше. В какой-то момент женщина твердо заявила: «Пошли разбираться».

Пьяные дамы заявились в дом к экс-супругу подруги. Встретил их 15-летний сын новой возлюбленной бывшего. Мария начала требовать подать ей обидчика подруги, но мальчик отчима не выдал. Завязалась перепалка: взрослая женщина до одури спорила с подростком. В какой-то момент Мария сорвалась, схватила металлическую трубу и ударила мальчика по плечу.

ОФИЦИАЛЬНО

Выпившие женщины удалились, подросток рассказал все маме и отчиму, те обратились в полицию. Мария, за плечами которой уже была «административка» за побои, вновь избежала уголовного преследования. Пока в ситуацию не вмешалась прокуратура. Новая проверка показала: оснований для уголовного дела достаточно.

- Уголовное дело заведено по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние». Материалы направлены в Вяземский районный суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Максимальное наказание по статье - до трех месяцев ареста.