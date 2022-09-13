Вслед за «Хиннамнором»: на Дальний Восток неожиданно пришла зима

Синоптики прогнозируют заморозки. Фото: Nemagadan

Жители Магаданской области снова испытывают на себе капризы природы. Едва-едва закончилось лето, а зима уже откровенно намекает на то, что до холодов осталось совсем немного. Снег и град обрушились местами на регион.

В телеграм-канале Nemagadan появилось видео, на котором крупные градины летят на проезжую часть и газоны. А из села неподалеку местные жители прислали фото снежных завалов на своем участке. Вряд ли это та погода, на которую рассчитывали магаданцы после недавно обрушившегося на область тайфуна «Хиннамнор», но то, что в регионе нет-нет, да и приключаются подобного рода небольшие катаклизмы, совершенно очевидно. К слову, они стали предвестниками заморозков.

- 14 сентября в Сусуманском, Тенькинском, Ягоднинском и Хасынском районах ожидаются заморозки в ночные часы. Столбики термометров опустятся до -9 градусов. В Среднеканском и континентальной части Северо-Эвенского и Омсукчанского городских округов также температура воздуха опустится ниже нуля. До -5 градусов ожидается в Ольском районе и на побережье Омсукчанского и Северо-Эвенского городских округов, - сообщили в МЧС региона.

Поэтому садоводам не стоит откладывать сбор урожая и пора поспешить с завершением дачного сезона, а всем остальным не забывать брать с собой теплые вещи, если есть вероятность позднего возвращения домой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что-то новенькое: снег выпал в конце лета в Хабаровском крае (подробнее)