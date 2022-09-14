Телетрапы, комфортные залы ожидания и большая парковка: как изменится аэропорт «Сокол»

Основное строительство терминала начнется не раньше мая. Фото: телеграм-канал Сергея Носова

Международный аэропорт Магадана «Сокол» ожидают масштабные изменения. В 2023 году его обновят и оснастят современным аэровокзальным комплексом. Два телетрапа, комфортные залы ожидания и большая парковка на 300 мест - все это скоро появится на Колыме для удобства путешественников.

- Основное строительство терминала начнется не раньше мая, - сообщил губернатор региона Сергей Носов.

Он рассказал, что в октябре будет выбираться подрядчик. Среди претендентов компании из Турции и России. Сейчас идет подготовка к проведению конкурса. Проект масштабный, и поэтому к потенциальным исполнителям предъявляются высокие требования.

Обновленный аэровокзал должен будет пропускать через себя до 800 человек в час, а его площадь составит не менее 10 тысяч квадратных метров со всей необходимой инфраструктурой. Проект оценивается в 10 миллиардов рублей, которые вложит в его воплощение «АБС Магадан».

В соответствии с условиями соглашения инвестор также финансирует оснащение грузового комплекса с пропускной способностью 12 тысяч тонн грузов и почты в год.

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