Подозревали в воровстве «Доширака»: дети избили ребенка в палаточном лагере под Хабаровском

Фактически ребятишки были предоставлены сами себе, из-за чего один воспитанник пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае осудили директора ООО «Фрегат ДВ», которая в 2019 году открыла детский лагерь в селе Мирное. Фактически ребятишки были предоставлены сами себе, из-за чего один воспитанник пострадал как физически, так и морально. Его побили другие дети из-за подозрений в воровстве.

ЛАПША РАЗДОРА

В лагере «Спецназ дети» ребятишки от 9 до 15 лет познавали азы военного дела на основе популярных компьютерных шутеров. Жили в палатках, играли, отдыхали, соревновались. В одном из таких конкурсов победил Миша (все имена изменены - прим. ред.) и выиграл пачку быстрозавариваемой лапши «Доширак».

Приз хоть и не ахти, но заработанный честным трудом. Поэтому мальчик не смог смириться с тем, что лапша пропала. Небольшое расследование привело Мишу и его друзей к 11-летнему Коле, который, по мнению школьников, украл «Доширак». Начались разборки, завязалась драка. Предполагаемого воришку избили до ссадин и кровоподтеков. Лапшу так и не нашли.

ДРАКИ МОГЛО И НЕ БЫТЬ

Всего этого можно было избежать, если бы лагерь отвечал требованиям безопасности. Дело в том, что в нем не было воспитателей и медицинского работника. За ребятишками смотрела единолично директор ООО «Фрегат ДВ». Естественно, в одиночку уследить за мальчишками женщина не могла.

ЧП с избитым ребенком и стало поводом для уголовного дела. Директору вменили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

- Несмотря на непризнание женщиной вины в совершении инкриминируемого ей преступления, следствием собрано достаточно доказательств для предъявления ей обвинения и направления уголовного дела в суд, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Накануне суд вынес женщине приговор.

- Подсудимая приговорена к 60 часам обязательных работ и освобождена от назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Приговор в силу не вступил, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевой прокуратуры.