Зверски зарезал спящих: житель Колымы убил мать и сына из-за обиды, которую забыл

33-летний мужчина жестоко расправился с теми, с кем его давно связывала дружба. Тематическое фото Фото: Александр ГЛУЗ

Алкоголь может настолько изменить сознание, что человек способен совершить самые страшные деяния. А потом, когда придет трезвость, даже не помнить, что толкнуло его совершать ужасные поступки. Один из таких случаев произошел на Колыме, где 33-летний мужчина жестоко расправился с теми, с кем его давно связывала дружба.

ЖЕСТОКАЯ МЕСТЬ

Все случилось в поселке Дебин 7 сентября 2021 года. Олег (имя изменено - прим. ред.) выпивал в гостях у 44-летнего знакомого и его 66-летней матери. Они дружили давно, хорошо друг к другу относились, часто собирались вместе и никогда сильно не ругались.

Сентябрьское застолье проходило тоже спокойно. Но под градусом вспыхнул какой-то конфликт, после которого Олег затаил на семью обиду. По мере того как мужчина трезвел, забывались и причины ссоры. Что стало триггером - колымчанин не помнит. Во всяком случае, так он сказал следователям.

Но в ту страшную попойку пьяный Олег был настроен отомстить за ущемленное эго. Способ он выбрал жуткий: мужчина дождался, пока мать с сыном уснут, взял нож и зарезал обоих в кроватях. Убивал сначала мужчину, нанес ему около 29 ударов по шее. Затем принялся за пенсионерку. Ей Олег нанес 40 ударов в область лица и шеи.

ОФИЦИАЛЬНО

Колымчанина взяли, изначально он признался в содеянном и раскаялся. Уголовное дело было заведено по статье «Убийство, то есть умышленное причинение смерти двум лицам». Но позже от показаний он отказался и рассказал новую версию случившегося. Якобы после застолья Олег ушел, через некоторое время вернулся за телефоном и ключами и увидел друзей истекающими кровью.

- Проведен значительный комплекс следственных и процессуальных действий, а также экспертных исследований, позволивших установить все обстоятельства совершения преступления, в том числе объективно опровергнуть версию обвиняемого о своей непричастности к убийству двух лиц. Следствием собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области.

Максимальное наказание по статье - пожизненное лишение свободы.