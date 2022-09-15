Перерезал горло: подозреваемого в зверской расправе в общежитии поймали и заключили под стражу в Хабаровском крае

Мужчина лежал на полу одетым, голова - на окровавленной подушке. Фото: Telegram-канал @livekhv Фото: Социальные сети

В Хабаровском крае продолжают выяснять обстоятельства кровавого ЧП. Напомним, что 31 августа в поселковом общежитии найден мертвым местный житель. Подозреваемый сразу скрылся, спустя почти две недели его задержали.

Зверская расправа произошла в общежитии поселка Хор. У этого места по адресу: Кирова, 25А репутация не из лучших. Местные жители рассказывают, что здесь частенько происходят драки, шумные попойки, наведываются маргиналы.

Днем 31 августа в одном из помещений общежития был найден труп мужчины. Он лежал на полу одетым, голова - на окровавленной подушке. По предварительным данным, умер человек не своей смертью - ему перерезали горло. Во всяком случае, на теле нашли колото-резаные раны.

Погибшим оказался 29-летний А. из поселка Хор. Жил он в этом же общежитии и накануне, по неподтвержденной информации, выпивал. Что происходило дальше - пока неизвестно. Пролить свет на это должен подозреваемый, которым оказался знакомый погибшего. Уголовное дело заведено по статье «Убийство».

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый в совершении преступления, которым оказался местный житель. Ему предъявлено обвинение, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Дарья Немцева, официальный представитель краевого СУ СКР.

Максимальное наказание по статье - до 15 лет колонии.

Идентичный случай произошел в Приморском крае. В Фокино женщине перерезали горло прямо в ее доме.

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