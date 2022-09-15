Сели в колонию из-за печенек: грабители с топором ворвались в хабаровский киоск и забрали коробку трубочек

Налетчики набрали кондитерских изделий на 2000 рублей Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Ох уж эта жажда наживы, куда она только не заводит людей. Например, двое безработных мужчин из Хабаровска захотели быстренько разжиться деньгами и решили напасть на продуктовый киоск. Но горе-грабителей ждало разочарование.

ПЕЧЕНЬЕ НА БАЗУ

В качестве цели 27 и 30-летние мужчины выбрали киоск на улице Стрельникова. Для большей убедительности с собой прихватили топор, для храбрости - пропустили пару стопок. В ларек хабаровчане ворвались уверенно, с угрозами избить женщину-продавца, если та не отдаст из кассы все до копейки.

Криминальный опыт у хабаровчан оказался не маленький Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Тут-то налетчиков ждал, попросту говоря, облом - касса была пуста. Раздосадованные горе-грабители уходить с пустыми руками не хотели, поэтому переключились на ассортимент на прилавках. Выбор мужчин пал на коробки с вафельными трубочками, пряники и халву.

С печеньками к чаю хабаровчане скрылись. Налетчики набрали кондитерских изделий на две тысячи рублей. Долго бегать налетчикам не удалось - их задержала полиция через несколько часов. Во время обысков в квартире одного из грабителей оперативники нашли тот самый топор и коробки с трубочками.

Во время обысков в квартире одного из грабителей оперативники нашли коробки с трубочками Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

- Просто планировали в ларек зайти, что-нибудь взять. Может, что-то украсть. Получилось так, что топор оказался. Как получилось, так получилось, - рассказал один из налетчиков во время следственных действий. - Сами толком не видели, что брали. В охапку взял.

ОФИЦИАЛЬНО

Криминальный опыт у хабаровчан оказался не маленький. Тот, что помладше, попадал в истории с кражами, угоном и мошенничеством. Старший товарищ был судим за причинение побоев, грабежи и разбойное нападение. В сентябре 2017 года он вышел из колонии.

- У меня сейчас 158 [статья уголовного кодекса - «Кража»], мне [дали] 320 часов исправительных работ, но потерпевший подал на отмену приговора. 26 числа у меня должен быть суд, - сообщил младший налетчик.

С печеньками к чаю хабаровчане скрылись Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

К криминальному букету уголовных дел добавилось еще одно по статье «Разбой». Во время следствия и суда подельники находились под стражей. Был проведен комплекс следственных действий, который позволил собрать исчерпывающую доказательную базу.

- Суд постановил признать злоумышленников виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы: старшему по возрасту подсудимому - три года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Его подельнику - два года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - прокомментировали в пресс-службе УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Приговор вступил в законную силу.