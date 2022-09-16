Хабаровский издатель Станислав Глухов: На практике Володя Сунгоркин как-то сказал: «Я стану главным редактором «Комсомолки»

Свою карьеру Владимир Сунгоркин начинал бок о бок со Станиславом Глуховым, учредителем медиахолдинга «Гранд Экспресс» Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Приморье 14 сентября скоропостижно скончался главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Новость, которая повергла в шок близких, друзей, партнеров и весь огромный коллектив «Комсомолки». Свою карьеру будущий медиа-менеджер начинал на Дальнем Востоке, бок о бок со Станиславом Глуховым, учредителем медиахолдинга «Гранд Экспресс».

- Для меня Владимир Николаевич Сунгоркин - Суня, как мы его ласково называли между собой среди друзей-журналистов. Он был целеустремленным, но никогда этого сильно не выказывал. Володя умел организовать окружающее пространство так, чтобы поставленная цель была достигнута. Что касается людей, то сколько человек вы ни спросите, все они скажут: «Он был вообще-то разный». Даже жестковат кое в чем и кое с кем, причем не ради удовлетворения, а для достижения той самой цели. «Комсомольская правда» нас объединяла: его цель была делать газету, моя - выпускать ее в Хабаровске, - рассказал Станислав Глухов.

ОДНОЙ ЖУРНАЛИСТСКОЙ КРОВИ

Станислав Глухов и Владимир Сунгоркин познакомились очень давно, когда будущий главред «КП» начинал работать собственным корреспондентом. О пройденном вместе пути можно говорить бесконечно: работа, сплавы, которые так обожал Суня, обсуждения журналистских побед, партнерство и еще много-много всего.

- На третьем или четвертом курсе Володя проходил практику в «Комсомолке». В то время там работала моя знакомая и рассказала мне, что он заявил: «Я обязательно стану главным редактором «Комсомольской правды». Меня это потрясло! Это к вопросу о целеустремленности: для дальневосточника, который приехал в Москву, и для местных считался валенком, такое заявление было из разряда не по Сеньке шапку примеряешь. Ан нет, оказалось наоборот, - вспомнил Станислав Глухов.

Когда Владимир Сунгоркин достиг своей цели, которая многим тогда казалась шуткой, начал менять правила журналистской игры. Например, в регионах собственных корреспондентов он заменил полноценными представительствами. Доверить хабаровский филиал Владимир Сунгоркин мог только давнему товарищу Станиславу Глухову.

- Он собирал директоров два раза в год и оба раза - за границей. Тогда мы все сидели за занавесом и слаще редьки ничего не ели. Впервые я выехал вместе с ним, по-моему, в Чехию, и для меня открылась жизнь. Я даже потом книгу о заграничных путешествиях написал! Он мне показал, что кроме горькой редьки еще что-то есть, да послаще. Я очень ему благодарен! - поделился хабаровский издатель.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНИК

Минимум раз в год Владимир Сунгоркин приезжал в родные края, на Дальний Восток. Приезжал, чтобы отправиться на сплав или в экспедицию. Например, в 2021 году главред «КП» искал упавший в 50-х годах самолет на границе Хабаровского края и Якутии.

- Володя прилетал сюда за тем, что его поддерживало физически и морально - побыть на природе. Он был прекрасным организатором и всегда рулил. Я имею в виду - лодкой. На сплав он привозил с собой новичка, на которого все валилось. А иначе как он поймет? И эти люди тоже ему благодарны, ведь Володя учил и реку видеть, и течение наблюдать, и под залом как бы не попасть. То, что в жизни вообще-то тоже нужно. У Сунгоркина было что взять. И он отдавал, - рассказал Станислав Глухов.

В свою последнюю экспедицию по Приморью для книги про исследователя Арсеньева Владимир Сунгоркин отправился после ВЭФа. Собирались остановиться перекусить, внезапно ему стало плохо. Спасти главного редактора «Комсомольской правды» не удалось. Он скончался от инсульта в возрасте 68 лет.

- Тяжеловато читать и смотреть новости. Огромный кусок жизни у меня связан с ним. И вот - этот кусок оторвался, - поделился глава издательского дома.

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