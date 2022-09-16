Научился летать и окреп на личинках: спасенную от гибели истощенную хищную птицу выпустили на волю в Хабаровском крае

В руки специалистов наденыш попал 25 августа Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Истощенный, неловкий, теряющийся в пространстве птенец сидел на обочине дороги в селе Троицкое. Его могли убить собаки, если не они, то голод. На счастье малыша заметили прохожие, которые отнесли птицу в офис Анюйского национального парка.

В руки специалистов найденыш попал 25 августа. Птенец оказался хохлатым осоедом - хищной птицей, которая любит личинки жалящих насекомых и соты. Но первое время крупный малый к еде не прикасался, его кормили с вилки.

Осоед был пуглив, нелепо двигался и вставал в забавные позы. Все это выдавало в нем птенца. Главная проблема - птица не умела летать. Вероятно, именно из-за этого птенец оказался на обочине - выпорхнул из гнезда и не смог вернуться.

На поправку осоед шел быстро: уже через несколько дней начал делать короткие перелеты. Через неделю птенец превратился в полноценную птицу. Осоед стал в меру злобным, агрессивным, научился драться лапами и клювом. Всего пара недель, и птица окончательно восстановилась.

- Под присмотром опытных специалистов осоед быстро встал на крыло и самостоятельно покинул место передержки. В привычной среде обитания ему нужно набраться сил для перелета в теплые края, - рассказали в пресс-службе «Заповедного Приамурья.

Окрепшей птице предстоит отправиться на зимовку на юг Китая. Именно эти края предпочитают хохлатые осоеды, обитающие в Хабаровском крае.

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