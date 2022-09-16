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Общество16 сентября 2022 8:00

Вечная память: в Комсомольске простились с офицером ОМОН, погибшим в ходе СВО

Отец погибшего офицера ОМОН открыл мемориальную доску в честь сына в Комсомольске
Александра ЯВИЩЕНКО
На открытии мемориальной доски собрались десятки жителей Комсомольска Фото: УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю

На открытии мемориальной доски собрались десятки жителей Комсомольска Фото: УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю

В комсомольской школе №50 открыли мемориальную доску в память о герое, старшем лейтенанте полиции, офицере ОМОН «Ураган» Антоне Краморове. Он мужественно выполнял боевые задачи в ходе специальной военной операции, не отступая перед опасностью и сражаясь до последнего вздоха.

- Старший лейтенант полиции Краморов Антон Викторович получил смертельное ранение 20 июля. Он с честью выполнял свой долг до конца. Указом президента Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность при выполнении боевых задач он посмертно награжден орденом Мужества, - рассказал Владислав Шевченко, начальник пресс-службы Управления Федеральной службы войск нацгвардии РФ по Хабаровскому краю.

Памятная доска в память о Краморове Антоне Викторовиче Фото: УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю

Памятная доска в память о Краморове Антоне Викторовиче Фото: УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю

На открытии мемориальной доски собрались сотрудники Росгвардии, сослуживцы, родственники и друзья погибшего. К собравшимся присоединились сотрудники городской администрации и думы, педагоги и ученики школы. Право открыть памятную плиту предоставили отцу спецназовца - Виктору Краморову. После этого все присутствующие возложили цветы к мемориалу. Церемония увенчалась минутой молчания.

Собравшиеся возложили цветы и почли память офицера ОМОН минутой молчания Фото: УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю

Собравшиеся возложили цветы и почли память офицера ОМОН минутой молчания Фото: УФСВНГ РФ по Хабаровскому краю

Напомним, что ранее в Комсомольске простились с 25-летним Тимуром Гадаевым. Он также героически погиб во время спецоперации на Украине. Молодой человек мужественно сражался, защищая братский народ от притеснений со стороны киевской власти. Его знакомые с теплотой вспоминают мужчину как преданного друга, который всегда помогал другим. Он не раз выручал сослуживцев и всегда сохранял оптимизм. Попрощаться с Тимуром пришли десятки комсомольчан - не только родственники, но и совершенно незнакомые люди, которые также хотели почтить память своего соотечественника.

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