«СКА-Нефтяник» завоевал Кубок России по хоккею с мячом

«СКА-Нефтяник» завоевал Кубок России Фото: Правительство Хабаровского края

«СКА-Нефтяник» становится восьмикратным обладателем Кубка России. В финальной игре с «Енисеем» хабаровчане выиграли со счетом 10:5. Это большая победа для всего Хабаровского края. С 2018 года команде не удавалось получить главный трофей.

- Дорогие болельщики, дорогие наши спортсмены. Была жаркая игра. Мы очень рады, что победила лучшая команда России. Нам особенно приятно, что кубок в восьмой раз остается в Хабаровске. Отрадно, что эта победа произошла в год 75-летия команды. Бились, как львы, как тигры, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Глава региона лично вручил награды обладателям Кубка России. Сам Кубок вручили капитану команды Юрию Шардакову.