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Спорт18 сентября 2022 8:06

«СКА-Нефтяник» завоевал Кубок России по хоккею с мячом

Финальная игра с «Енисеем» завершилась со счетом 10:5 в пользу хабаровчан
Татьяна ЦВЕНГЕР
«СКА-Нефтяник» завоевал Кубок России

«СКА-Нефтяник» завоевал Кубок России

Фото: Правительство Хабаровского края

«СКА-Нефтяник» становится восьмикратным обладателем Кубка России. В финальной игре с «Енисеем» хабаровчане выиграли со счетом 10:5. Это большая победа для всего Хабаровского края. С 2018 года команде не удавалось получить главный трофей.

- Дорогие болельщики, дорогие наши спортсмены. Была жаркая игра. Мы очень рады, что победила лучшая команда России. Нам особенно приятно, что кубок в восьмой раз остается в Хабаровске. Отрадно, что эта победа произошла в год 75-летия команды. Бились, как львы, как тигры, - сказал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Глава региона лично вручил награды обладателям Кубка России. Сам Кубок вручили капитану команды Юрию Шардакову.

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