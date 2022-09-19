Король дороги: милый песик Байк на мотоцикле проехал от Благовещенска до Биробиджана

За безопасностью Байка любящий хозяин следит. Фото: LIVE Биробиджан

Защитный шлем на голове, серьезный взгляд… Ягдтерьер по кличке Байк очаровал пользователей интернета. Песик из Благовещенска со своим хозяином Александром приехал на закрытие мотосезона в ЕАО. Фотографиями с события поделился паблик LIVE Биробиджан.

Байк моментально стал самым обсуждаемым персонажем на слете байкеров. Да и как тут можно удержаться, чтобы не умилиться такому славному созданию?

В пути с хозяином пес провел 6 часов. Фото: LIVE Биробиджан

- Шлем я ему купил на сайте с объявлениями, а вообще, такие можно заказать из Китая. Для Байка это первая такая продолжительная поездка. Он еще совсем молодой, ему всего 11 месяцев, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Карцев.

По его словам, пес отлично переносит дорогу. За шесть часов пути потребовалось только пару раз остановиться на легкий перекус.

- Лишь бы хозяин был рядом. А больше ему ничего и не надо. Сейчас домой поедем, но в Биробиджан обязательно вернемся. Дорога отличная, и погода всегда хорошая.

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