Привет от Илона Маска: раскрыт секрет странных объектов в небе над Колымой

Около месяца назад местные жители наблюдали вереницу из ярких огней. Фото: t.me/nemagadan_off Фото: Скриншот с видео

Странное явление в ночном небе наделало шуму в Магаданской области. Около месяца назад местные жители наблюдали вереницу из ярких огней. Тогда в соцсетях появилось множество теорий. Все расставил на свои места астроном-любитель.

В середине августа соцсети облетели кадры, снятые в Ягодном поселке. На них по небу движется полоска ярких огней. Цепочка состояла из светящихся точек, которые двигались по заданной траектории.

- Утки летят с телефонами, - шутили пользователи соцсетей.

- Это инопланетная проверка работы чиновников.

- Дед Мороз подарки закупать летит.

- Это просто мокрый провод!

На деле необычная полоска оказалась не оптической иллюзией и не досрочной доставкой новогодних подарков. Наблюдаемое явление происходило на самом деле, и объяснение у него вполне реальное. Цепочка светящихся объектов - не что иное, как спутники.

- Люди видели вереницу спутников Starlink Илона Маска. Их видно по ночам из разных точек планеты. Визуально пролет спутников выглядит как яркая полоска в небе, - рассказал «КП» - Хабаровск» Иван Костин, астроном-любитель.

Кстати, узнать, где будут пролетать спутники Маска, можно через специальные приложения. Велика вероятность, что их можно будет увидеть и над Хабаровским краем.