Рассказываем, во сколько, в каких храмах и какого числа состоятся рождественские богослужения в Хабаровске Фото: Хабаровская епархия

По традиции, сложившейся много лет назад, с 6 на 7 января верующие люди празднуют Рождество Христово. Праздник открывается рождественскими богослужениями в соборах, храмах и церквях. В Хабаровске рождественские службы пройдут в 13 религиозных организациях, в Хабаровском районе - еще в семи, а в Амурском районе – в трех.

Службы на Рождество в Хабаровске

Как рассказали в пресс-службе хабаровской епархии, в самом Хабаровске храмы, соборы и церкви откроют свои двери для прихожан, посещающих рождественские службы, 6 января.

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе на Тургенева, 24, 6 января служба начнется в 17:00 и продлится до 19:30, затем с 23:00 – 3:30, а 7 января – с 8:30 – 20:00. В храме святителя Иннокентия Иркутского, на Тургенева, 76 Б, 6 января служба с 16:00 до 19:00, затем с 00:00 – 3:00, а 7 января с 9:00 до 11:30.

Храм покрова Пресвятой Богородицы на Вологодской, 28 А, ждет прихожан 6 января с 16:00 до 18:00, а 7 января с полуночи до 3:00 и с 9:00 до 12:00. Приход храма Введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Покуса открывает двери на Рождество 6 января с 17:00 до 20:00, 7 января – с 8:40 до 11:30.

Христорождественский собор на Ленинградской, 65, 6 января начинает службы с 16-00 до 18:30, а 7 января с полуночи до 3:00 и с 9:00 до 11:30. В Северном, в храме святителя Александра Невского, на Ясной, 24 А, службы состоятся 6 января с 17:00 до 21:00, 7 января с полуночи до 2:30 и с 9:00 до 11:00.

В Свято-Елизаветинском приходе на Воронежской, 49 А, службы начнутся 6 января с 17:00 до 19:30, а 7 числа - с 00:00 до 2:15 и с 9:00 до 11:30. Храм Серафима Саровского на Тихоокеанской, 167 прихожан ждут 6 января с 16:00 до 18:30 ,а 7 января с 00:00 до 3:00 и с 9:00 до 12:00.

Приход храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» открывает двери 6 января по адресу Красноводская, 2, с 16:00 до 18:30, и 7 числа с полуночи до 2:30. На Комсомольской площади в Градо-Хабаровском соборе Успения Божией Матери службы начнутcя 6 января с 17:00 до 19:00, 7 января с 00:00 до 03:00 и с 9:00 до 12:00.

Домовой храм Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского при Хабаровской Духовной семинарии ждет хабаровчан на Тургенева, 26 6 января с 23:50 до 2:15. Храм Николая Чудотворца на Прогрессивной, 2 Б – 6 января с 16:00 до 18:00; с 23:50 до 2:15, и 7 января с 9:00 до 11:30.

Храм в честь иконы Божией Матери «Благодатное небо», который расположен на проспекте Максима Грека, 1, проведет службы на Рождество 6 января с 17:00 до 19:00, а 7 января – с 8:00 до 11:00.

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