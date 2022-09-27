Экспозиция Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза стала одной из самых посещаемых на пятом Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова с сенатором Людмилой Талабаевой, руководителем Амурского территориального управления Росрыболовства Денисом Крыловым, председателем комитета рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края Никитой Королем, председателем Рыболовецкого колхоза им. Ленина Дмитрием Халилюлиным и генеральным директором ООО «Востокинвест» Жанной Барковой. Фото: пресс-службы Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

Несмотря на санкционное давление, в Россию на форум приехали 10 тысяч специалистов из 40 стран мира - Китая, Аргентины, Индонезии, Сенегала, Перу, Мавритании, а наших соотечественников в Северной столице собралось рекордное количество. Более 400 российских и зарубежных компаний представляли все сферы рыбной промышленности, судостроения и смежных производств.

От Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза свои бренды на ЭКСПОФОРУМЕ - крупнейшем в Европе современном конгрессно-выставочном центре - заявили:

ООО «Востокинвест» (генеральный директор Жанна Баркова),

Рыболовецкий колхоз имени Ленина (председатель Дмитрий Халилюлин),

Рыболовецкая артель «ИНЯ» (председатель Виктор Кривченко),

Рыболовецкая артель (колхоз) имени 50 лет Октября (председатель Давыд Фукс),

Сельскохозяйственный производственный кооператив Рыболовецкий колхоз «Простор» (председатель Станислав Волков),

ООО «Охотский судоремонтный завод» (генеральный директор Павел Байтеряков),

ООО «МС Инвестмент» (генеральный директор Сергей Пак).

Объединила команду рыбаков Хабаровского края на полях пятого Международного рыбопромышленного форума председатель Союза Ольга Булкова, она приняла участие в пленарной сессии и в ведущих мероприятиях GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO RUSSIA - конференции Российского морского регистра судоходства и научно-практической площадке по вопросам обновления рыбопромыслового флота и развития гражданского судостроения.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков наградил Ольгу Булкову медалью «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России». Фото: пресс-службы Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

Ольга Булкова также провела переговоры, как принято у дипломатов - «на ногах», с заместителем главы Росрыболовства Василием Соколовым, в павильоне Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза с российскими сенаторами Сергеем Митиным и Людмилой Талабаевой, в павильоне главного отраслевого СМИ - «Фишньюс» с председателем совета директоров и учредителем этого медиахолдинга Эдуардом Климовым, дала интервью съемочной группе Первого канала.

Ольга Булкова с сенатором Сергеем Митиным и председателем комитета рыбного хозяйства Правительства Хабаровского края Никитой Королем. Фото: пресс-службы Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

Председатель Союза вместе с руководителем комитета рыбного хозяйства правительства Хабаровского края Никитой Королем оценила пилотный проект форума «Витрина новинок». На этом стенде организаторы Международного рыбопромышленного форума и выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий разместили эксклюзивы сразу двух предприятий Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза, это гребешки ООО «МС Инвестмент» и рыбные консервы в новой стильной упаковке Рыболовецкой артели (колхоза) имени 50 лет Октября.

В день закрытия GLOBAL FISHERY FORUM & SEAFOOD EXPO RUSSIA глава Росрыболовства Илья Шестаков провел награждение лучших представителей отрасли. Серебряные медали «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» из рук председателя федерального агентства получили Ольга Булкова и председатель Рыболовецкой артели «ИНЯ» Виктор Кривченко.

«КП» готовит спецпроект, посвященный работе хабаровских рыбаков в Санкт-Петербурге. Проблем в этом сегменте краевой экономики немало, они требуют решения для того, чтобы наш регион развивался и наращивал доходную базу, сохранял население и выполнял задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны.

Эти вопросы находятся под постоянным контролем председателя Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольги Булковой.

Коллективы предприятий Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза—участники Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Фото: пресс-службы Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

Редакция «Комсомолки» с большим почтением относится к нашему постоянному спикеру и эксперту, единственной женщине-дальневосточнице - руководителю не только рыбацкого Союза, но и судоходной компании, отстаивающей интересы региона во всех органах власти, отметившей в финальный день Международного рыбопромышленного форума день рождения.

Уважаемая Ольга Николаевна! Примите искренние поздравления с вашим личным праздником.

Вы уникальный человек, талантливый управленец, пример для многих женщин-руководителей нашей страны. Все, что вы делаете, всегда успешно и выверено с ювелирной точностью. Вы не зачерствели, находясь в жестком ритме рыбопромышленника и судовладельца, а продолжаете думать о людях и помогать им. Ваше сердце бьется в унисон с рыбаками, рыбообработчиками, экипажами судов, коренными общинами Севера, такое бывает редко, и за всем этим стоит ваш масштаб личности.

Желаем вам здоровья, счастья, исполнения планов и свершений, которые ждут вас впереди, и, как принято говорить у вас, рыбаков - семь футов под килем!