Погода в Хабаровском крае на этой неделе приятно обрадует жителей региона Фото: Валерий ШАХОВ

Погода в Хабаровском крае на этой неделе приятно обрадует жителей региона. Морозы отступают, ожидается повсеместное повышение температуры воздуха. Такой подарок на второй неделе нового 2023 года лучше оценить сразу - вскоре вернутся холода.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ

Прогноз в Хабаровском крае обещает погоду преимущественно без осадков. Ветер первые три дня недели 4-9 метров в секунду, с 13 января начнет усиливаться до 8-13 метров в секунду. Что касается температуры в Хабаровском крае, то 10 января в регионе все еще будут свирепствовать морозы: ночью от -22 до -30 градусов, днем в районе -10 -17 градусов.

- 11-12 января ночные температуры будут -15 -22 градуса, 13 числа могут повыситься на юге края до -10 -15 градусов. Днем по краю мы ожидаем -6 -12 градусов. На юге 12-13 января столбики термометров будут в пределах -3 -8 градусов, - сообщила «КП» - Хабаровск» Светлана Агеева, начальник хабаровского гидрометцентра.

Ближе к выходным температура воздуха упадет. Ночью вернутся 20-градусные морозы, днем будет -15 -22 градуса.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Прогноз в Хабаровске на неделю такой же приятный, как и для края. Всю неделю будет преобладать погода без осадков. Ночь с 9 на 10 января ожидается морозной - температуры будут в районе -22 -24 градусов. Днем - около -12 -14 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду.

Погода в Хабаровске станет приятнее 11-12 января. Температуры ночью скакнут до -15 -18 градусов, а днем доберутся до комфортных -6 -9 градусов. Ветер 4-9 метров в секунду.

Относительно теплым, согласно прогнозу в Хабаровске на неделю, будет и 13 число. Ночью ожидается -10 -13 градусов, днем - около -4 -6 градусов. А вот с началом выходных температуры рухнут. Ночью столбики термометров упадут до -18 и ниже, днем - до -15 -20 градусов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна