Подвели черту: между Хабаровским краем и Приморьем определили официальную границу

В ЕГРН остались не внесены только данные о границе Хабаровского края с ЕАО Фото: Михаил ФРОЛОВ

Долгий и сложный процесс определения территорий двух крупных дальневосточных регионов, наконец, завершился - теперь между Хабаровским краем и Приморьем проведена официальная граница, данные о которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Протяженность границы составила 1142 километра.

У Приморья других соседей, кроме Хабаровского края, которые бы граничили с регионом, нет. Со стороны Приморского края граница проходит по северной стороне Тернейского и Пожарского муниципальных округов. На севере она идет по водоразделу бассейнов реки Бикин и Хор, затем по водоразделу Хора и Самарги, впадающей в Японское море.

- Описательная часть границы была подготовлена давно, однако в ходе землеустроительных работ при сравнении картографических и кадастровых исходных материалов обоих регионов были найдены существенные расхождения в границах 37 участков и пяти особо охраняемых территорий регионального значения, - сказал Евгений Русецкий, руководитель приморского управления Росреестра.

Профильные ведомства подготовили все необходимые документы, разрешили споры и разногласия, провели переговоры и урегулировали все вопросы. Как итог - границу официально провели.

Данные о границах заносят в реестр в рамках госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Что касается конкретно Хабаровского края, то за прошлый год в реестр границ внесли сведения о границах всех 232 муниципальных образований региона.

- Процесс установления границ между субъектами Российской Федерации - один из ключевых в реализации госпрограммы. В ЕГРН осталось внести сведения только об одной из пяти административных границ нашего региона со смежными субъектами РФ - с Еврейской автономной областью, - сказал Дмитрий Щербаков, руководитель хабаровского Росреестра.