Очередное фиаско: «СКА-Нефтяник» в 18-й раз подряд не дал «Волге» увезти очки из Хабаровска

Хозяева забили в ворота соперника почти два десятка мячей Фото: Официальный сайт СКА-Нефтяник

2022 год хабаровский «СКА-Нефтяник» завершил на втором месте в таблице регулярного чемпионата России 2022/2023 по хоккею с мячом, но амбиции клуба справедливо позволяют претендовать на лидерство. Поэтому коллектив продемонстрировал свой настрой на остаток сезона уже в первом матче нового года, где в соперники хоккеистам из Хабаровска досталась ульяновская «Волга».

История встреч «СКА» и «Волги» перед матчем совсем не вселяла надежд в болельщиков гостей. Беспроигрышная серия Хабаровска в играх с ульяновцами длится уже 17 игр с 2014 года. Более того, большинство этих матчей завершалось разгромными победами. Даже в последнем матче, сыгранном между командами в рамках первого круга уже нынешнего чемпионата, хоккеисты «Волги» хоть и смогли забить четыре мяча, но пропустили в три раза больше.

«Волга» подошла к поединку на пятом месте, куда в последнее время забирается далеко не часто. Высокая позиция - результат успешной серии матчей, где ульяновцы проиграли всего раз в восьми играх. Казалось бы, команда нащупала свою игру, что позволит оказать хабаровчанам сопротивление. Кроме того, оставалось только догадываться, в каком состоянии коллективы выйдут на лед после продолжительного перерыва. Но хозяева в очередной раз не проявили гостеприимство, отгрузив в ворота соперника почти два десятка мячей.

Первый забитый командой «СКА-Нефтяник» гол арена «Ерофей» встретила аплодисментами уже на первой минуте матча. Ошибки гостей, которые, впрочем, возникали не на ровном месте, а под прессингом хабаровских хоккеистов, заставили интригу покинуть лед спустя треть матча, когда счет стал уже 4:0 в пользу «СКА-Нефтяника». Это, тем не менее, не заставило ульяновцев наладить взаимодействие в обороне, потому ударный темп, набранный хозяевами, продолжился, и на перерыв команды ушли при счете 9:1.

- Если честно, то Волга сегодня была не в лучших кондициях, и разница в командной скорости, конечно, облегчила игру. Кроме того, соперник сделал много подарков на своей половине, допустив грубейшие ошибки, которых раньше у них не было, - рассказал после матча Михаил Пашкин, главный тренер «СКА-Нефтяника».

Несмотря на то, что после первых 45 минут игра уже была сделана, на пресс-конференции главный тренер хабаровчан отметил, что команда играет в том числе и для болельщиков. И это правда, потому что мячи в исполнении хабаровских хоккеистов продолжили с завидной регулярностью залетать в ворота гостей и во второй половине. В итоге Иванову удалось оформить «покер», Дарковский завершил матч с пятью мячами, а Каланчин и вовсе заставил вратаря гостей капитулировать целых шесть раз.

Финальный свисток зафиксировал счет 18:4 в пользу хозяев, что стало для хабаровской команды новым рекордом результативности в играх с «Волгой». По итогам 14 тура «СКА-Нефтяник» остался на второй строчке, но после подобных матчей болельщики вправе ожидать от хозяев дальнейшего подъема. Следующая игра также пройдет на площадке арены «Ерофей» - 12 января в гости приедет «Старт» из Нижнего Новгорода.