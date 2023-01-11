Последний ремонт был в девяностых: трамвайные пути не справляются с хабаровской зимой

Изношенность путей не позволяет общественному транспорту проходить полный маршрут Фото: Администрация Хабаровска

Общественный транспорт играет большую роль в жизни хабаровчан, помогая добираться до мест учебы, работы и экономить при этом свое время. Но в последнее время услуги общественного транспорта, в частности, трамваев, оставляют желать лучшего.

С приходом зимы трамваи в столице стали регулярно сходить с рельсовых путей. Наиболее ярко проблема дала знать о себе на маршруте номер пять, где трамвай трижды за последнюю неделю не смог добраться до конца пути. Каждый раз транспорт встречает преграды на одном и том же месте - конечной остановке «Поселок имени Кирова» трамвайного маршрута.

Основной причиной постоянных сходов называется изношенность путей.

- В последний раз ремонт там был еще в девяностых годах. Кроме того, в свое время там неправильно был сделан тупик, из-за чего вода стала задерживаться. Это привело к образованию пучины, которой просто выдавило рельсовую нить на участке остановки, - пояснил Виктор Брайков, директор хабаровского МУП «ГЭТ».

Очевидно, жители не могут быть довольны подобным положением дел, когда трамваи не доезжают до места назначения, поэтому ситуация требует решительных действий. Так, руководитель МУП «ГЭТ» рассказал, что на весну-лето запланирован масштабный ремонт путей.

Приступить к большим ремонтным работам сейчас мешают суровые климатические условия.

- На участке постоянно работают люди. Вчера работники приступили к подъемке пути, но этот процесс сложный, когда все вокруг замерзло. Тем не менее в ближайшие дни мы должны убрать пучину и постараемся выправить путь. Дальше, весной, дождемся оттаивания грунта, который начнет садиться в другую сторону, и сразу после этого, в апреле-мае, необходимо приступать к работам. До этого времени будем делать все, чтобы маршрут продолжал функционировать.

Участок на остановке имени Кирова - не единственное место подобных происшествий. Недавно три схода трамваев подряд также были зафиксированы на парковом веере. Остается ждать, что ближе к наступлению теплых дней беспокойство жителей Хабаровска, действительно, сойдет на нет.