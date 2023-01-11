Не стали лечить из-за личной неприязни: мать ребенка-инвалида из Хабаровска пожаловалась на стоматологию

Женщина обвиняет врачей в нарушении прав потребителей Фото: скриншот из видео

В Хабаровске произошел странный случай в стоматологии. Мама подростка с аутизмом стала бить тревогу в городских пабликах после визита к врачу. Причина, по словам женщины, – отказ лечить ее сына.

Видео появилось внезапно, но сразу обросло домыслами. На ролике видно, что женщина вступила в спор со стоматологом, пока ее сын сидел в кресле. Из-за чего началась перепалка, неясно. Далее автор видео грозится вызвать полицию, а затем идет в комнату отдыха, где пытается выяснить причины отказа в лечении. Как говорит женщина, врач не имела права этого делать, так как ее ребенок инвалид первой группы. В описании к посту появилось пояснение, что подростку поставили диагноз аутизм. Стоматолог от подробных комментариев воздержалась. Сказала лишь, что дело в личной неприязни и посоветовала семье поискать другого специалиста.

В комментариях нашлись люди, обвинившую маму во лжи. Они утверждают, что женщина выложила лишь отрывок из беседы, которому предшествовала череда претензий. Очевидец рассказал, что женщина на самом деле сама начала спорить с врачом и высказывать необоснованные замечания, после чего доктор попросила ее замолчать, а после покинула кабинет.

Женщина, выложившая видеоролик, не придала свою личность огласке. В это время историей заинтересовалась прокуратура. В ведомстве запустили проверку.

- Прокуратура Индустриального района проводит проверку на основании размещенной в сети Интернет информации об отказе специалиста стоматологической клиники оказать медицинскую помощь ребенку-инвалиду. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований при оказании медицинских услуг ребенку с ограниченными возможностями, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, представитель прокуратуры Хабаровского края.

«КП» - Хабаровск» попыталась связаться с руководством клиники, чтобы прояснить ситуацию, но ответа так и не получила. Редакция все еще ждет мнения врачей на конфликт и готова выслушать точку зрения обеих сторон.

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