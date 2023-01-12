В квартирах выше 20 градусов: власти Хабаровского района после проверки опровергли сообщения о холоде в жилом доме

Замеры температуры показали нормативные значения Фото: администрация Хабаровского района

После сообщений о том, что в двух квартирах в Гаровке-2, где проживают многодетная семья и инвалид-колясочник с супругой, температура не поднимается выше 11-12 градусов, власти Хабаровского района отреагировали на сигнал и организовали проверку. На место выехали Антон Харин, замглавы администрации Хабаровского района, Геннадий Фесик, председатель комитета по обеспечению жизнедеятельности населения администрации района, Сергей Матвеев, глава Ракитненского сельского поселения и представители управляющей компании, в чье ведение попадает дом по адресу ДОС 16.

Представители власти провели замеры температуры в Гаровке-2 Фото: администрация Хабаровского района

Прежде чем выехать к жителям дома, власти зарезервировали обогреватели, чтобы в случае необходимости предоставить их людям, однако по приезде в ходе замеров температуры выяснили, что в квартирах тепло.

- В ходе обследования помещений квартир специализированными и сертифицированными приборами было установлено: в жилом помещении, где проживает многодетная семья, средняя температура воздуха равнялась 23,8 градуса тепла. В жилом помещении, где проживает пожилая семья с инвалидом, средняя температура воздуха равнялась 21 градусу тепла, при проведении замеров окна находились в положении проветривания, - прокомментировали в пресс-службе районной администрации.

В квартирах не были включены обогреватели Фото: администрация Хабаровского района

Во время визита представители органов власти не увидели в квартирах обогревателей или других приборов, обеспечивающих дополнительную подачу тепла. Основная претензия жильцов заключалась в том, что в квартирах ледяные полы. Это связано с пустующим и не отапливаемым помещением на первом этаже дома. В заброшенном строении выбиты окна и нет дверей, в морозную и ветреную погоду холод оттуда поднимается в жилые квартиры, в связи с этим люди чувствуют дискомфорт. Во время визита были проведены замеры температуры у пола, как отметили в администрации, приборы показали нормативные значения.

Представители власти пообщались с жильцами квартир Фото: администрация Хабаровского района

- По результатам проверки нежилого помещения под квартирами заявителей, которое является собственностью администрации Ракитненского сельского поселения, обнаружены разбитые окна, отсутствуют радиаторы отопления. Ответственных лиц обязали нарушения устранить.

В течение двух недель с 9 января в нежилом помещении будут установлены радиаторы отопления и застеклены окна. Для того чтобы жильцы могли оперативно сообщать свои претензии, руководство администрации района оставило свои личные номера телефонов.