Петроглифы, осетр и Муравьев-Амурский: снежная скульптура команды из Хабаровска забрала главный приз на международном конкурсе

Кубок мэра Новосибирска уехал в Хабаровск пятый раз подряд. Фото предоставлено героем публикации

8 января в Новосибирске завершился уже XXIII Сибирский фестиваль снежной скульптуры, собравший более десятка команд из разных регионов России и Казахстана. Несмотря на действительно здоровую конкуренцию, Гран-при в этом году уехал в Хабаровск за скульптуру «Мы первыми встречаем рассвет», исполненную дуэтом в составе Екатерины Федоровой и Марии Кудрявской.

Можно сказать, что хабаровчанки подходили к конкурсу в статусе явных фаворитов, потому как нынешний кубок мэра - уже пятый подряд, завоеванный хабаровской командой. Одна из триумфаторов Екатерина Федорова рассказала «КП» - Хабаровск», как происходит командная работа, как придумываются идеи, и за счет чего удается завоевывать зрительские симпатии.

МЫ ПЕРВЫМИ ВСТРЕЧАЕМ РАССВЕТ

В этом году главной темой фестиваля стали родные федеральные округа команд-участниц, поэтому конкурсантки попытались максимально объемно представить большую территорию во всей красе.

- Так как Дальневосточный федеральный округ очень большой, мы старались вместить в скульптуру всю флору и фауну, знаменитые объекты, характеризующие именно конкретный субъект. Но в итоге удалось уместить только самые яркие объекты, с легкостью узнаваемые хабаровчанами. Удивлением стало, что некоторые, казалось бы, простые элементы флоры и фауны не угадывались новосибирцами. Например, не все смогли распознать тигра или гималайского мишку, хотя для нас эти животные вполне привычны, - рассказала Екатерина Федорова.

Скульптура-победитель с элементами Дальнего востока. Фото предоставлено героем публикации

Композиция-победитель фестиваля насыщена множеством различных деталей, полностью рассмотреть которые, вероятно, сложно даже искушенному глазу. Но мастер перечислила все элементы, отраженные всего в одной скульптуре.

- Гималайский мишка, камни с петроглифами, по которым спускается тигр, наш дальневосточный папоротник, сэвэны - тотемы малых народностей Дальнего Востока, вулканы Камчатки и набережная, обозначенная колесом обозрения. Есть уменьшенная копия Муравьева-Амурского, три вида воды, представленные разными художественными эффектами, и осетр - краснокнижная рыба, известная во всем мире. В последние сутки добавился еще хабаровский мост, расположенный на пятитысячной купюре.

Уже непосредственно на площадке фестиваля изначальная задумка претерпела изменения. Идея предполагала в основе скульптуры большое колесо обозрения, от которого бы дальше развивалась вся композиция, но слишком пористый снег не позволил вырезать деталь необходимой тонкости. Кроме того, Новосибирск встретил конкурсантов аномально теплой погодой, в результате чего скульптура буквально таяла на глазах мастеров, когда Екатерина и Мария видели ее в последний раз перед отлетом. Но, к счастью, уже на следующий день вернулись желанные -30 градусов, благодаря чему шедевр замерз и продолжает восхищать жителей Новосибирска.

«ВМЕЩАЕМ В СКУЛЬПТУРУ ВСЕ, ЧТО НАМ ХОЧЕТСЯ»

Несмотря на обилие элементов в скульптурах хабаровчанок, на разработку идеи часто достаточно одного дня или даже нескольких часов.

- В прошлом году мы летели на конкурс вообще без эскиза, но в аэропорту я смотрела разные иллюстрации и увидела красивую сову. Изображение совы задало правильное направление, и за пять часов путешествия в самолете я нарисовала эскиз, который в итоге сохранился практически в первоначальном виде. Бывало, что идеи приходили спонтанно уже на месте, а иногда Мария предлагала что-то интересное, и по приезде мы воплощали ее задумку.

Екатерина Федорова и Мария Кудрявская - победители фестиваля в Новосибирске. Фото предоставлено героем публикации

Творческий дуэт Екатерины и Марии существует уже более пяти лет. Тандем сработался очень удачно, так как интересы девушек позволяют с легкостью и без конфликтов разделять обязанности. Отношения у скульпторов сложились как на площадке, так и за ее пределами.

- Мы с Марией - хорошие подруги. Независимо от конкурсов мы поддерживаем связь, ходим в гости. Творческий процесс у нас замечательный, потому что наши мысли и идеи в целом похожи. Бывают моменты, когда каждый хочет наполнить скульптуру чем-то своим. Но мы нашли компромисс и вмещаем в работу все, что нам хочется. Поэтому часто скульптуры такие детализированные и наполненные элементами. Большой плюс в том, что мы с Марией работаем по-разному. В основном работа состоит из двух этапов - создание эскиза и пролепка формы в пластилине. Мария не любит рисовать, поэтому занимается пластилином, а я, наоборот, люблю рисовать.

«МЫ - ПРИВЕРЖЕНЦЫ ВСЕГО НОВОГО»

За годы своей деятельности девушки успели посостязаться на фестивалях в Хабаровске, Новосибирске, Томске, Красноярске и даже в Китае. Результаты хабаровчанок часто высоко оцениваются членами жюри и простыми зрителями. Безусловно, приятно получать за свою работу кубки и медали, однако на первом месте при создании скульптуры стоит максимальная реализация творческого потенциала.

- Знаю, что есть мастера, которые ездят по разным соревнованиям с одним эскизом, видоизменяя и совершенствуя его. Мы же - приверженцы всего нового, поэтому у нас работы не повторяются. Да, могут повторяться отдельные эффекты, вроде изображения воды, но полный повтор идеи или эскиза лично мне кажется скучным. Ведь развиваться получается, только когда создаешь новые формы и преодолеваешь какие-то трудности при их воплощении.

Уже ставшее традиционным фото мастера с победным трофеем на фоне триумфальной работы. Фото предоставлено героем публикации

Мастера обретают признание, когда их работы можно узнать из множества других. Шедевры команды из Хабаровска в какой-то степени можно назвать уникальными, потому что их композиции - всегда большая история. Наполненность элементами и символами отличает скульптуры Екатерины и Марии от тех, где во главе стоит один большой элемент.

- Возле наших работ всегда собирается огромная толпа, потому что обилие элементов привлекает взгляд. Проходящие мимо останавливаются и могут долго обсуждать все детали. Еще говорят, что мы как-то по особенному изображаем воду, волны, пену, что также заставляет людей удивляться. Кроме того, в последние годы мы начали добавлять много анималистичных форм, к которым также прибегают далеко не все.

Создание скульптур Екатерина называет одной из самых прекрасных частей жизни, но уделять этому занятию еще больше времени пока не представляется возможным. Тем не менее Екатерина все равно с головой погружена в творчество. Вместе с мужем она владеет столярной мастерской MOWO, где изготавливаются самые разные изделия из дерева - от детских игрушек до элементов интерьера для ресторанов.