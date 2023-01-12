Перекрыла больному кислород: сотрудница больницы Комсомольска уволена из-за грубого отношения к пациентам

Пациентов якобы бросают гнить, пролежни лежачим больным не обрабатывают, а средства защиты воруют Фото: Иван МАКЕЕВ

В Сети разошлась скандальная история, рассказанная со слов бывшей сотрудницы больницы №2 Комсомольска-на-Амуре. Женщина, некогда работавшая там няней, публично обвинила персонал, врачей и руководство медучреждения в ненадлежащем отношении. Светлану Кузнецову уволили, как пишут паблики, «из-за излишнего чувства справедливости».

Женщина утверждает, что внутри больницы происходят ужасные вещи - персонал якобы оставляет гнить пациентов, ворует хлорку, торгует в палатах икрой и выпечкой. Пациентам намеренно урезают порции еды, ограничивают кислород, а лежачим больным не обрабатывают пролежни. Новые средства индивидуальной защиты почему-то списывают, а персонал использует одноразовые СИЗы неограниченное количество времени.

После того как женщину уволили, она подала в суд, но проиграла. «КП» - Хабаровск» попыталась разобраться в этой истории и обратилась за разъяснениями в министерство здравоохранения Хабаровского края.

Как рассказали в ведомстве со ссылкой на главного врача упомянутой больницы Айрата Махмутова, Светлана Кузнецова была уволена после служебного расследования. Причем это расследование было инициировано после того, как пациенты пожаловались именно на саму женщину, на ее работу и отношение к больным. После увольнения она начала распространять свои обличительные речи.

- Вот только перечисленные нарушения, о которых она заявляет, относятся как раз к ней самой. Именно на нее поступали жалобы в связи с неудовлетворительным ухаживанием за лежачими пациентами. Также ей делали замечания о несвоевременной замене белья у пациентов, о ненадлежащем мытье полов без специального раствора, - передает минздрав слова главврача.

- По всем жалобам, заявленным Кузнецовой, проходили служебные проверки, факты не подтверждались, - прокомментировали редакции в минздраве края.

Все докладные, которые были написаны на коллег самой Кузнецовой, а также заявление в полицию по поводу торговли в палатах, отрабатывались и своего подтверждения не нашли. По ее заявлениям несколько проверок организовывал Роспотребнадзор, и ни одна жалоба не подтвердилась.

Более того, в один из рабочих дней Кузнецову и буфетчицу заметили за отключением у больного кислорода. Коллектив учреждения написал жалобу и потребовал запретить им работать с пациентами. Руководство больницы провело повторный инструктаж по должностным обязанностям Кузнецовой, однако она продолжила грубо ими пренебрегать и была уволена.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мучительно умирала на глазах пациентов: появились подробности истории издевательств над женщиной в больнице Комсомольска

Избитая женщина мучительно умерла в больнице Комсомольска(подробнее)