В начале 2023 года любителям борща не придется так тратиться, как раньше Фото: Михаил ФРОЛОВ

Годы идут, меняется многое, но не меняется любовь россиян и, в частности, хабаровчан к борщу. Вот и в новом 2023 году блюдо никуда не денется с кухонных столов, а потому продолжают иметь ценность показатели индекса борща в Хабаровске, регулярно обновляемые и предоставляемые авторами одноименного проекта «Индекс борща».

Портал каждый месяц держит жителей страны в курсе дел об изменениях стоимости ингредиентов, необходимых для приготовления борща по классическому рецепту, за исключением приправ и декоративных элементов вроде лаврового листа. В традиционном наборе лишь одно изменение - говядина уступила место более дешевой курятине.

Полный набор продуктов, неизменно ассоциируемых с борщом и учитываемых при составлении индекса, выглядит следующим образом: капуста (200 граммов), лук (80 граммов), морковь (80 граммов), чеснок (шесть граммов), курятина (500 граммов), картофель (350 граммов), свекла (130 граммов), а также продукты, без которых у некоторых не поднимается ложка приступать к употреблению борща - сметана (100 граммов) и хлеб (200 граммов).

Определенный вес ингредиентов при подсчетах обусловлен тем, что за основу взята среднестатистическая семья из четырех человек. Другими словами, четыре порции борща в январе 2023 года обойдутся в 168,2 рубля. Новогодний прирост цен ожидаемо сошел на нет, и в январе общая цена кастрюли супа снизилась почти на четыре рубля.

Однако, детально разбирая цены, не сразу становится понятно, каким образом в январе приготовление борща станет дешевле. Так, первый месяц нового года встретил покупателей увеличением стоимости на картофель, 350 граммов которого теперь можно купить за 11,51 рубля вместо 10,46 рубля. Для покупки 200 граммов капусты теперь также придется вывернуть карманы, так как заплатить придется 6,6 рубля вместо 5,2 рубля. 80 граммов моркови теперь стоят уже не 2,8 рубля, а 3, 2 рубля. Рост зафиксирован также у цен на свеклу - с 4,42 рубля до 5,2 рубля.

Стабильность сохранили лук, где 80 граммов по-прежнему стоят 2,4 рубля, и курятина, стоимость которой также задержалась на отметке 98,89 рубля.

Всего на шесть копеек опустилась цена за шесть граммов чеснока - 1,74 рубля. Куда более серьезное падение цен отмечено у сметаны - с декабрьских 27,5 рубля до 24,73 рубля. Но больше всех в цене после предновогодней суеты упал хлеб. Если в декабре стоимость составляла 19,2 рубля, то в январе цена зафиксирована на отметке в 13,99 рубля.

По обновленным данным, Хабаровск сохранил за собой седьмую строчку, однако средние показатели по России выросли, и теперь кастрюля супа выйдет семье в 150,2 рубля. На всем Дальнем Востоке показатели ниже хабаровских только в Южно-Сахалинске, и совсем в спину Хабаровску дышит Владивосток, где разница между городами составляет считанные копейки.

Самый дешевый индекс борща продолжает оставаться в Нижнем Новгороде (101,54 рубля), а возглавляет рейтинг с гигантским отрывом от второго места Анадырь (428,4 рубля).