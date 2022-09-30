Старушку-инвалида и собак вынесли из горящего здания: страшный пожар уничтожил дом в Биробиджане

Собаки не могли выбраться из огня и скулили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 29 на 30 сентября жителей Биробиджана потрясло ужасное происшествие. По улице Северной загорелся частный дом. Огонь охватил все здание, в мгновение ока поглотив даже крышу.

На место срочно выехали пожарные. Они увидели догорающее строение. Выяснилось, что же стало причиной столь сильного возгорания. Ей оказался 50-литровый баллон с газом, хранимый жильцами дома. Подобные вещи запрещено хранить в доме, это противоречит пожарной безопасности. Каким именно образом баллон вытек наружу пока не установлено. Сотрудники вынесли его на улицу и забрали на экспертизу.

- К моменту прибытия пожарных семья, проживающая в доме, смогла спастись: они вышли наружу. Из дома они смогли вытащить старушку-инвалида, которая не смогла бы вовремя покинуть место происшествия, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, представитель ГУ МЧС России по ЕАО.

В доме оставались две собаки, пожарные смогли спасти их. Одна была маленькая, вторая – большая. Они задыхались в дыму, не найдя выхода наружу самостоятельно.

В происшествии никто не пострадал, однако дом прогорел почти дотла. Пожарные ликвидировали возгорание ночью. Им потребовалось много времени, ведь здание было деревянным и ветхим, а поблизости не было ни одного источника воды. От дома остались только куски стен и балки. Жить в нем невозможно. Семья вынуждена искать новое место для размещения.

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