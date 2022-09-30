Кладбище переполняется: в Хабаровском крае может не остаться мест для захоронений

Кладбище вечно закрывают из-за нашествия медведей Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

В Комсомольске-на-Амуре всерьез озадачились вопросом содержания и организации мест захоронений. Городское кладбище, расположенное в микрорайоне «Старт», через пять лет окажется заполненным, а больше в городе хоронить людей негде. Тему подняли на очередном заседании комиссии по социально-правовым вопросам Комсомольской-на-Амуре городской думы, в ходе совещания участники пришли к выводу, что в ближайшее время необходимо решать вопрос с новым местом для кладбища.

- Сейчас из общей площади кладбища в 180 гектаров, захоронения произведены на площади 151 гектар. С учетом родственных захоронений, территории кладбища хватит еще на 5 лет, - сообщили в администрации города.

Как рассказал «КП-Хабаровск» Иван Лаврентьев, заведующий сектором пресс-службы администрации, вопрос обязательно будет решен. В городе есть два подходящих под новое кладбище участка, в скором времени город займется проработкой проекта и исследованием земли.

- Ситуация следующая: мы понимаем, что у нас емкостей нынешнего кладбища через пять лет уже хватать не будет. Поэтому необходимо начинать думать о новом месте для размещения городского кладбища. У нас есть два подходящих земельных участка. Задача на ближайшие два-три года провести работу, определиться, какой из этих участков будет наиболее приемлем, сделать проект планировки этого земельного участка, - сказал Иван Лаврентьев.

Для этого необходимо предусмотреть средства в бюджете, пока их нет, но, понимая, что рано или поздно вопрос встанет, власти держат задачу в уме. В ближайшие годы работу обещают провести.

Мы определимся, на каком из двух участков будем работать, проведем исследование почвы, влажности, чтобы это не была болотистая местность, сделаем проект планировки. Да, на это нужны время и деньги, но работа будет проведена.

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