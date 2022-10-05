Яндекс застрахует курьеров Delivery Club в Хабаровске

Яндекс распространит действие своей программы заботы на курьеров, которые выполняют заказы Delivery Club в Хабаровске. В нее входят скидки на обеды и аренду велосипедов, бесплатная страховка во время выполнения доставок и компенсация цены полиса добровольного страхования, которым можно воспользоваться в случае болезни. Также курьеры могут получить юридическую помощь и принять участие в образовательных программах.

Программа заботы распространяется на курьеров по всей стране, которые выполняют заказы через Яндекс Про — это приложение, в котором партнеры могут брать заказы от сервисов Яндекса, а теперь и от Delivery Club. В сентябре компания объявила, что Delivery Club становится частью бизнеса Яндекса.

Одно из главных преимуществ, которые дает программа заботы, — бесплатная страховка от несчастного случая, которая действует во время выполнения доставок. Если курьер получит травму, то может обратиться в службу поддержки. Там подскажут, какие документы надо собрать, чтобы получить выплату от страховой компании.

Яндекс также предлагает программу добровольного страхования. Это аналог больничных: если курьер не может выполнять доставки во время травмы или болезни, страховая сделает выплату. Компания компенсирует до 100% стоимости полиса самозанятым курьерам, если они не нарушают стандарты сервисов и заняты определенное количество часов в месяц на доставках.

Когда курьеры Delivery Club начнут получать заказы через Яндекс Про, им станут доступны и другие возможности для партнеров. Например, ежедневные выплаты, доплаты за заказы в часы повышенного спроса, возможность брать свободные слоты — их можно начинать и заканчивать в удобное для доставщика время. Например, после основной работы или в выходные, когда появилась пара свободных часов.

Пользоваться Яндекс Про смогут даже те курьеры-партнеры Delivery Club, которые раньше сотрудничали с сервисами Яндекса, но были ограничены в доступе к заказам из-за нарушений правил. Яндекс объявил временную амнистию, чтобы дать в доставщикам с небольшими нарушениями возможность исправиться.

КСТАТИ

В этом году Яндекс Еда запустила проект «Дружелюбные рестораны» для доставщиков из любого сервиса. Это тысячи заведений по стране, которые пускают к себе курьеров, чтобы те могли отдохнуть, попить чай. Некоторые предоставляют обед со скидкой.

Минувшим летом сервисы Яндекса и другие участники рынка доставки подготовили принципы этического сотрудничества с курьерами. Это декларация, согласно которой компании договорились открыто и полно информировать доставщиков об изменениях в условиях сотрудничества, помогать курьерам в спорных ситуациях, заниматься велобезопасностью, инвестировать в зоны отдыха, а также разрабатывать социальные и образовательные программы для тех, кто доставляет заказы.