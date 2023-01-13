Минувшие будни так радовали температурами воздуха, и тут как кувалдой ударят крещенские холода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Хабаровском крае резко меняет курс с аномального тепла на лютый мороз. Минувшие будни так радовали температурами воздуха, и тут как кувалдой ударят крещенские холода. Начнется все на предстоящих выходных.

Самым теплым днем начавшегося 2023 года пока объявлено 12 января. Такого в Хабаровском крае не было с 1965 года. Ровно в этот день 58 лет назад столбики термометров показывали -6,8 градуса. В новейшей истории рекорд обновился - синоптики отмечали -4,1 градуса.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Погода в Хабаровском крае на выходных будет без осадков, но холодной. Теплые деньки закончились, и на арену выходят низкие температуры и ветер 9-14 метров в секунду. На юге ожидаются порывы 15-20 метров в секунду.

В ночь на 14 января прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что столбики термометров покажут -20 -26 градусов, в горах температуры рухнут до -48 градусов. Днем - около -17 -25, местами до -32 градусов. В горах будут господствовать 42-градусные морозы.

Ночью 15 января столбики термометров упадут еще ниже - до -28-35 градусов. В горах - все те же -47 градусов. Днем воскресенья температура воздуха будет в районе -18 -25 градусов. В горах ожидаются 40-градусные морозы.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз в Хабаровске на выходные также говорит об отсутствии осадков. В ночь на субботу температуры будут около -21 -23 градусов, днем - в районе -18 -20 градусов. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.

В ночь на воскресенье погода в Хабаровске будет более морозной. Температура воздуха опустится до -27 -29 градусов, днем столбики термометров покажут -19 -21 градус. Ветер западный, 5-10 метров в секунду.

- Можно сказать, что это начало крещенских морозов. К самому празднику температуры могут опуститься ниже -30 градусов в краевой столице, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

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