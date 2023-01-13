В этом году в Хабаровске будет организовано три купели Фото: Хабаровская епархия

Каждый год 19 января православные христиане празднуют Крещение господне, или по-другому, Богоявление. Событие церковь связывает с крещением и омовением в реке Иордан Иисуса Христа. Традиционно в этот день на водоемах делают проруби - иордани, куда христиане окунаются. Рассказываем, где в Хабаровске в 2023 году будут организованы крещенские купели.

Где в Хабаровске будут работать купели на Крещение

Как сообщили в хабаровской епархии, в этом году на территории Хабаровска будет организовано три иордани. Купели будут работать 19 января – у Спасо-Преображенского кафедрального собора, в нижнем храме с 12:00 до 20:30, в Дома ветеранов рядом с приходом храма Введения во храм Пресвятой Богородицы, на улице Покуса с 10:00 до 21:00, и в парке Северный, где крестный ход к иордани начнется в 10:00 от храма преподобного Серафима Саровского.

Купели на Крещение в Хабаровском и Амурском районах

Помимо самого Хабаровска иордани будут организовывать в Хабаровском и Амурском районах. В селе Сосновка купель поставят на реке Уссури, от храма великомученика Георгия Победоносца, на улице Минусинской. Окунуться в прорубь можно будет 19 января с 10:00 до 17:30.

18 января в вечернее и ночное время – с 21:00 до 2:00, погрузиться в купель можно будет у храма святого благоверного князя Дмитрия Донского в поселке Корфовском. Еще 18 января ночью окунуться можно будет в селе Краснореченском, у храма новомученицы Екатерины Петроградской. Купель организуют на базе «Наше место». Время, когда можно погрузиться в прорубь – с 23:00 до 3:00.

В селе Петропавловка иордань устроят рядом с Петропавловским женским монастырем на протоке. Окунуться можно будет 19 января с 10:-00 до 18:00. В селе Некрасовка иордань организует храм блаженной Ксении Петербургской. Купель будет работать на озере с 14:00 до 17:00 19 января. Храм великомученика Димитрия Солунского в поселке Князе-Волконском организует купель 19 января на территории воинской части. Время работы с 11:00 до 20:00.

Купель в городе Амурске поставит храм преподобного Серафима Саровского. Иордань будет действовать с 14:00 до 18:00 19 января.

Что нельзя делать на Крещение

Рядом с каждой купелью в день Крещения 19 января будут дежурить спасатели, полиция и медики. На улицах поставят теплые палатки, где желающие окунуться смогут переодеться, а после погружения согреться и попить горячий чай.

До дня Крещения сотрудники ГУ МЧС России по Хабаровскому краю проверяют места организации купелей. Иордани будут оборудованы поручнями и нескользким спуском. Подготовка к крещенским купаниям уже началась накануне.

Спасатели категорически не рекомендуют самостоятельно заходить в воду на Крещение. Купание в необорудованных местах не безопасно, лед может быть тонким, а течение быстрым.

Специалисты начали проверку мест для организации купелей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Это может привести к провалу под лед людей и техники, человека может затянуть течением под ледовый покров, возможно травмирование. Также опасно собираться на льду большими группами, так как нагрузка на покров увеличивается и его прочность снижается, - рассказали в МЧС.

Также перед купанием лучше не употреблять алкогольные напитки.

Как подготовиться к купанию в проруби на Крещение

Прежде, чем решиться окунуться в холодную воду купели, стоит помнить о некоторых правилах подготовки. Заранее организм нужно закалять. Перед самим погружением следует разогреть тело, сделать разминку. К проруби идти нужно в не скользкой обуви, и двигаться медленно и аккуратно.

После погружения необходимо сразу высушиться, одеться в теплую одежду и выпить горячий чай.