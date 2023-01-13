Мультфильм сняли хабаровские стоматологи, чтобы победить кариес

Наталья Африканова, управляющий группы компаний «Тари», врач-стоматолог и директор по развитию группы компаний «Тари» Ксения Исаева Фото: Сергей ПЯТКОВ

Зубы у детей надо чистить как только они прорезались. Но некоторые родители пренебрегают этим важным требованием, а самих малышей очень сложно побудить к чистке зубов. Как показать и заинтересовать?

Первый стоматологическо-анимационный проект презентуют хабаровские мультипликаторы и стоматологи уже в это воскресенье, 15 января кинотеатре Cinema 9. О том, как появилась идея мультфильма, как его рисовали и озвучивали - говорили в прямом эфире РАДИО КП (88,3 FM) с управляющей группой компаний «Тари», врачом-стоматологом Натальей Африкановой и директором по развитию группы компаний «Тари» Ксенией Исаевой.

- Когда мы посмотрели статистику, как часто у деток встречается кариеса – она нас огорчила. В 70-х годах прошлого столетия кариеса не было совсем, а сегодня, когда медицина продвинулась - поражение кариесом у детей до трех лет составляет до 80 процентов. Пора привлечь к этому внимание. Если взять мою собственную статистику, 15 лет назад, когда мы начали лечить детские зубы под наркозом, у нас был один наркоз в неделю. А наркоз - это когда мы лечим пациента в возрасте до трех лет. Теперь наркозных лечений по 3-4 раза в день. Вместе с министерством здравоохранения Хабаровского края мы разработали программу профилактики, когда стоматологи приходят в школы, детские сады, рассказывают о гигиене зубов, учат правильному уходу и питанию. И мы начинаем все-таки задумываться о профилактике, о том, что сделать, чтобы не лечить зубы, а предупреждать кариес. И вот на этом этапе, мы все-таки творческие люди, задумались, как это донести детям. Тем более они сегодня так перегружены, нудные лекции о том, что надо чистить зубы - неинтересны. И мы решили, что мы хотим мультик. Тем более, когда познакомились с аниматорами из «Мечталета».

Отметим, что посетить мероприятие могут все желающие. Как рассказала директор по развитию группы компаний «Тари» Ксения Исаева, премьера состоится в кинотеатре Cinema 9, в торговом центре «Броско Молл». Начало в 17:00. Сеансы будут проходить в течение двух часов подряд. Вход свободный.

- Будет несколько открытых сеансов. Еще будет организован полезный праздник, где можно будет научиться чистить зубы, поиграть с нашими аниматорами, увидеть легендарного крокодила и птичку Тари. Также мы сделали по мотивам мультика с хабаровским иллюстратором Катей Иголкиной книжку-раскраску, она называется «Миша приручает микробов». Послезавтра их будем всем дарить. Анимация недолгая, и все посмотрят. И потом мы сделаем открытый доступ к мультику на нашем сайте. В мультике 17 микробов, у каждого своего характера. Озвучивали персонажей сами врачи.

Наталья Африканова также рассказала, что в планах у группы компаний «Тари» подарить мультик Хабаровскому краю, чтобы дать ему жизнь, а это значит привлечь внимание к здоровой привычке у его зрителей.